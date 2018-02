”Ihan ensimmäiseksi leivoin myyntiin pullaa” — Mäntyharjun Fresto palasi yrittäjältä ketjulle ja sai iloisen vetäjän Ristiinasta Ketju otti ravintolan takaisin haltuunsa, koska näkee Mäntyharjussa potentiaalia. Ketjupäällikkö tietää, että pienellä paikkakunnalla sopivalla vetäjällä on ”älyttömästi” merkitystä. Tanja Rihu Mäntyharjun Frestoa luotsaa nyt palvelupäällikkönä Tytti Puhakka. Ensimmäinen uudistus on, että ravintolassa on tarjolla itseleivottua pullaa, kuten korvapuusteja.

Ravintola Freston vetovastuu Mäntyharjussa on vaihtunut.

Kaksi viime vuotta franchising-yrittäjällä ollut ravintola on siirtynyt takaisin ketjun hallintaan ja uutena palvelupäällikkönä on aloittanut Tytti Puhakka.

Ristiinalainen Puhakka on ravintola-alan ammattilainen, joka valmistuu pian restonomiksi. Frestossa Puhakka aloitti helmikuun alussa.



— Ihan ensimmäiseksi päätin, että alamme leipoa pullaa myyntiin. Tavoitteena on muutenkin, että tarjolla on mahdollisimman paljon itsetehtyjä tuotteita, Puhakka sanoo.



Freston tarjontaan kuuluvat lounas, lista-annokset, kahvilatuotteet sekä hampurilaisravintola Scanburger. Myös kabinetti on käytettävissä kaikenlaisiin tilaisuuksiin.

Ketju päätti muutoksesta

Fresto on toiminut Osuuskauppa Suur-Savon vuokralaisena Mäntyharjun S-marketin yhteydessä joulukuusta 2014. Aiemmin ravintolatiloissa toimi Osuuskaupan ABC.



Mäntyharjun Fresto oli avattaessa ketjun toinen ravintola koko maassa ja toimi kaksi ensimmäistä vuotta ketjun alla.

Ravintolaketjun omistaa Superfresh Oy, jonka omistajaksi vaihtui joulukuussa Reima Viskari.

Ketjupäällikkö Asta Raussin mukaan omistaja päätti melkein heti, että Mäntyharjun ravintola palautetaan ketjun hallintaan.



— Mäntyharjussa on potentiaalia. Halusimme kehittää toimintaa ja seurata tarkemmin, mitä ravintolassa tapahtuu, Raussi kertoo.

Vetäjä toivoo ideoita

Ketjupäällikkönä Raussi tietää, että pienellä paikkakunnalla vetäjän persoonalla on ”älyttömästi” merkitystä.



— Ravintolan vetäjän pitää olla iloinen ja jaksaa jutella ihmisten kanssa. Siellä tunnelma on ja kuuluu olla välittömämpi, koska asiakaskuntana ei ole samalla tavalla iso massa kuin kaupungeissa, Raussi sanoo.

Kaikki Freston viisi työntekijää jatkavat vanhoina työntekijöinä. Palvelupäällikkö Tytti Puhakan lisäksi työporukkaan liittyy uutena vuoropäällikkö.



Useissa ristiinalaisravintoloissa työskennellyt Puhakka näkee omistajien tavoin, että kehitettävää on.



— Otan mielelläni kaikki ideat vastaan. Tehdään sitä, mitä asiakkaat haluavat, Puhakka lupaa.