LUTin Mikkelin osasto vahvistuu: uusi vesiprofessori on aloittanut ja toista ollaan palkkaamassa – "Tavoite on tehdä Mikkelissä jatkossakin huippuluokan tutkimusta"

Mika Sillanpään lähdettyä vihreän kemian laboratorio yhdistyi LUTin erotustekniikan osastoon, joka on nyt alansa suurin Suomessa. Mikkelin uuden vedenpuhdistamon yhteyteen on rakenteilla koekenttä, jonka suunnittelussa myös LUT on mukana.