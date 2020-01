Pienillä järvillä on päästy Mikkelin seudulla pilkille, jääteistä ei toivoakaan — Jäällä liikkujat valmistautuvat kolmanteen perättäiseen kehnoon jäätalveen

Virallisia jäätilannetietoja kirjaavan Suomen ympäristökeskuksen tuorein päivitys Kyyvedeltä on viime perjantailta. Tuolloin Haukivuorella mitattiin jään paksuudeksi 16 senttiä. Ajankohdan keskiarvo on tasan kaksinkertainen eli 32 senttiä.

Netissä julkaistaan Järviwiki-sivustolla kansalaisten tekemiä jäähavaintoja. Mikkelin seudulta niitä löytyy kaksi tuoreempaa, molemmat Saimaalta tehtyjä.

Sunnuntaina 12. tammikuuta Sammalkalliolla on tehty havainto, ettei Luonterilla ole jäätä lainkaan. Viime viikon torstailta on havainto Siikavedeltä, jonka mukaan alueella on yhtenäinen jääpeite.

Mikkeliläinen Tarmo Muuri kertoo Mikkelin seudulta jäätä löytyvän tällä hetkellä lähinnä pieniltä järviltä ja joistakin lahden pohjukoista.

— Viime viikonloppuna Etelä-Savon vapaa-ajankalastajapiiri järjesti pilkkikisat Honkalahdessa. Siellä jäätä oli suunnilleen 15 senttiä, yhdistysaktiivi ja vesistöasiantuntija Muuri kertoo.

Seuraavat pilkkikisat yhdistys järjestää Mikkelin Orijärvellä. Ennen kisaa kilpailuvastaava käy kairaamassa jäätä varmistaakseen, että se kantaa.

Toivo vahvasta teräsjäästä elää

Kaikki toivo ei vielä ole menetetty jäätalven suhteen, päinvastoin. Viime vuosien kohvasohjon seassa lampsineet jäillä liikkujat elättelevät toivoa kunnon teräsjäistä.

Jäät irtoilevat rannasta. — Reijo Sihvonen

— Pari viime vuotta vesiin on tullut ensin ohut teräsjää, jolle on satanut lunta. Jää ei ole päässyt lumen alla paksuuntumaan, vaan vesi on noussut sen pinnalle lumen painosta. Meillä on yhä edellytykset vahvalle teräsjäälle, jos tulisi kunnon yöpakkasia, Muuri arvioi.

Ilmatieteen laitoksen ennuste seuraavalle kymmenelle päivälle lupailee lämpötilan viilenemistä ensi viikon puolivälissä. Paukkupakkasia ei sittenkään ole lupa odottaa, ainakaan vielä.

Kangasniemeläinen Reijo Sihvonen kertoo jääteiden rakentamisen jääneen haaveeksi jo parina edellisenä talvena.

Tänä vuonna sellainen ei liene käynyt mielessä kenelläkään, kun jään paksuus on enimmilläänkin parinkymmenen sentin luokkaa.

— Tämän talven erikoinen ilmiö on se, että vesi on noussut satamisen myötä niin paljon, että jäät irtoilevat rannasta.