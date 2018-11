Vuosien väännön jälkeen päästiin muuraamaan Hiekanpään koulun peruskivi. Suunnittelu ja rakentaminen on seitsemän vuoden projekti.

Hiekanpään yläkoulun peruskivi muurattiin torstaina perinteisin menoin Pieksämäellä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen (kesk.) esitti puheensa lopuksi nöyrän anteeksipyynnön.

— Kiitos ja anteeksi oppilaille ja heidän vanhemmilleen siitä, että koulu ei ole valmistunut aikaisemmin, koska sitä olisi ehdottomasti tarvittu heille.

Koulun suunnittelu alkoi jo vuonna 2013, mutta uusi koulu ja Etelä-Savon ammattiopiston uudet tilat saadaan käyttöön vuonna 2020 syyslukukauden alussa.

Peruskiven muurausta seuraamaan tulleet oppilaat eivät osoittaneet mieltään asiasta, vaan olivat selvästi onnellisia siitä, että Pieksämäellä saadaan uusi koulu ja evakkoaika Keskuskoululla päättyy..

Peruskiveen muurattiin muistoksi jälkipolville päivän sanomalehti, kolikoita ja oppilaiden näkemyksiä tästä päivästä ja myös tulevaisuudesta.

Kaksi uutta koulua

Yläkoulun tilojen lisäksi Hiekanpään alueelle rakennetaan Etelä-Savon ammattiopistolle uudet tilat.

Yläkoulu on mitoitettu 490 oppilaalle.

Esedun tekniikkarakennukseen tulee muun muassa rakennus-, sähkö- ja autoalan opetus.

Rakennushankkeen yhteenlaskettu kustannusarvio on 18,8 miljoonaa euroa, josta josta yläkoulun osuus on 12,8 ja Esedun tekniikkarakennus 6,1 miljoonaa euroa.

— Kaupungin näin iso investointi on osoitus siitä, että kaupunki ja sen päättäjät uskovat kaupungin elinvoimaiseen tulevaisuuteen, toteaa Sepponen.

Etelä-Savon ammattiopisto on sitoutunut 10 vuoden vuokrasopimukseen.

— Tämä ja ulkopuolisen rahoittajan rakennuttama liikuntahalli ensi vuoden aikana ovat osoitus siitä, että ulkopuolisetkin tahot uskovat Pieksämäen tulevaisuuteen, toteaa Sepponen.

Sepponen toteaa, että kaupungin päättäjät ja virkajohto tiedostavat ei vain Pieksämäen vaan koko itäisen Suomen ikärakenteen ja väestökehityksen.

— Tämän vuoksi uudet tilat on oltava tehokkaita, joustavia, jotta yhteistyö Hiekapään alueen muiden oppilaitosten ja toimijoiden kesken on mahdollisimman mutkatonta.

Hiekanpään yläkoulun suunnittelun vaiheita



Suunnittelu käynnistyi vuonna 2014.Suunnittelijaksi valittiin Lundén Architecture Company.

Arkkitehtitoimiston ensimmäinen Igluksi nimetty versio hylättiin.

26.huhtikuuta 2016 valtuusto päätti, että rakennushankkeen suunnittelu aloitetaan uudelta pohjalta.

20.12. 2016 valtuusto päätti, että koulu rakennetaan Hiekanpään alueelle.

Tammikuussa 2017 valtuusto päätti, että suunnittelua jatkaa arkkitehtitoimisto Lundén.

Helmikuussa 2017 valtuusto pyörsi päätöksensä ja päätti, että yläkoulun suunnittelusta järjestetään uusi, avoin kilpailu.

Suunnittelijaksi valittiin Riitta Korhonen Arkkitehtuuritoimisto Korhonen Oy:stä.

Suunnittelu käynnistyi kesäkuussa 2017.

4. huhtikuuta 2018 .Pieksämäen kaupunki ja Rakennusliike U.Lipsanen allekirjoittivat KVR-urakkasopimuksen Hiekanpään Campuksen rakennusurakasta.

Rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2018 ja hanke valmistuu keväällä 2020.