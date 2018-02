Tekstiviestijärjestelmä helpottaa potilaiden jonottamista päivystyksissä — Mikkelissä sen käyttöönottoa mietitään vielä Kiireetön potilas voi jonottaa myös kotona ja tekstiviesti ilmoittaa kun päivystysaika lähenee. Järjestelmän kompastuskiviä voivat olla äkilliset ruuhkatilanteet päivystyksessä sekä potilaan tilan arviointi. Mari Koukkula Mikkelin keskussairaalan päivystys ruuhkatuu ajoittain pahasti. Koska lääkäriaikoja ei ole kaupungissa saatavilla riittävästi, hakeutuu osa kiireetöntä hoitoa tarvitsevista hoitoon päivystykseen, jonka normaalioloissa pitäisi pystyä keskittymään kiireellisten sairastapausten hoitamiseen.

Mikkelin keskussairaalan päivystys ei ole toistaiseksi ottamassa käyttöön tekstiviestiin perustuvaa aikavarauksen ilmoitusjärjestelmää.

Siinä päivystysaikaa odottavalle potilaalle ilmoitetaan tekstiviestillä, kun aika lääkärille tai sairaanhoitajalle lähestyy. Näin potilas voi odottaa kotona.

Alkuviikolla Mikkelin keskussairaalan päivystyksessä oli ajoittain tuntien jonoja. Potilaat joutuivat odottamaan kohtuuttomia aikoja päivystyksessä, mikä kirvoitti kritiikkiä.

Maaliskuussa Mikkeliin saadaan lisää lääkäreitä perusterveydenhuoltoon.

Lappeenrannassa hyvää palautetta



Tekstiviestijärjestelmä on käytössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuoltoyhtymä Eksotessa. Potilas voi valita tekstiviestipalvelun, jos hänen asiansa ei ole kiireellinen. Ratkaisu tehdään saman puhelinsoiton yhteydessä, jolla potilaan tilasta tehdään hoitajan kanssa arvio.

— Järjestelmästä on tullut hyvää palautetta etenkin flunssa- ja influenssahuippujen aikaan, kun potilaiden ei tarvitse tulla muiden sairaiden joukkoon, sanoo Eksoten päivystyksen ylilääkäri Afra Prokki.

Tekstiviestin lähettää hoitaja, kun viestin saajan edellä on viisi potilasta eli arvioitu odotusaika on noin tunti.

— Siinä ajassa potilaan voi olettaa ehtivän sairaalaan. Tilanteet voivat toki muuttua nopeastikin, esimerkiksi jos tulee useita kymmeniä murtumia päivässä. Silloin potilas voi joutua odottamaan pitempäänkin. Mutta ei tällainen järjestelmä voi olla aukoton missään, Prokki sanoo.

Valvontaviranomainen puuttui asiaan Mikkelissä





Mikkelin keskussairaalan päivystyspalvelujen ylilääkäri Santeri Seppälä sanoo, että tekstiviestijärjestelmää on tutkittu.

— Periaate on hyvä. Siihen liittyy kuitenkin ongelmia. Siksi emme ole sitä vielä ottamassa käyttöön, mutta selvittelemme asiaa. Perusongelma ovat nopeasti muuttuvat tilanteet päivystyksessä. Tekstiviestijärjestelmä ei aina ehdi reagoida. Aiemmin myös valvontaviranomainen on ollut sitä mieltä, ettei päivystyspotilaita saa jättää kotiin odottamaan hoitoon pääsyä, Seppälä sanoo.

Myös päivystykseen tulevien potilaiden tilanne vaihtelee Mikkelissä. Osa on kiireettömiä tapauksia, osa kiireellisiä, jotka joka tapauksessa ohittavat jonot.

— Hoidontarve pitää arvioida tapauskohtaisesti. Puhelimitse ei aina voi tehdä tilannearviota, jonka perusteella potilaan voi jättää kotiin odottamaan tekstiviestiä. Kiireettömien potilaiden paikka ei pääsääntöisesti olisi päivystyksessä, vaan heidän pitäisi päästä muuten hoitoon, Seppälä sanoo.

Tekstiviestijärjestelmän käyttöönottoa voidaan miettiä, jos Mikkeliä riivaava yleislääkäripula ei pian korjaannu.

— Haluamme tässä vaiheessa panostaa päivystyksen ruuhkamittarin kehittämiseen niin, että se osaisi paremmin kertoa eri potilasryhmien keskimääräiset odotusajat. Seppälä sanoo.



Influenssa on kaatanut myös hoitohenkilökuntaa

Seppälä on optimistinen sen suhteen, että tilanne korjaantuu. Maaliskuussa Mikkeliin saadaan lisää lääkäreitä perusterveydenhuoltoon.

— Päivystyksen ruuhkat aiheutuvat siitä, ettei meillä ole riittävästi lääkäreitä hoitamaan ajanvarauksia. Päivystykseen tulevista potilaista puolet menisi mieluummin lääkärille ajanvarauksen kautta, mutta aikoja ei saa. Päivystyksessä me emme voi jättää esimerkiksi pitkään selkäkivuista kärsinyttä potilasta hoitamatta, kun hän päivystykseen tulee, perustelee Seppälä.



Päivystystä on rasittanut myös influenssa. Lääkäreitä ja hoitajiakin on sortunut sairasvuoteelle ennätystahtiin.

— Keskiviikkona tilanne oli katastrofaalinen. Henkilökuntaa jouduttiin ottamaan muualta tilannetta korjaamaan. Torstaina tilanne oli jo normaali. Keskiviikkona tuli sata potilasta samassa ajassa, jossa torstaina tuli kymmenen potilasta, kuvailee Seppälä.