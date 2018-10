Kuin pommi olisi pudonnut keskelle kaupunkia — Meriluodon koulun purkutyöt jatkuvat Pieksämäellä

Meriluodon koulu Pieksämäellä on surullinen muistutus siitä, mihin kosteus- ja sisäilmaongelmat pahimmillaan voivat johtaa.

Koulurakennus on kuin pommi-iskun jäljiltä. Pystyssä on enää alunperin vuonna 1957 rakennettu Keskuskadun puoleinen osa. Kymmenen vuotta myöhemmin rakennetusta Savontien puoleisesta osasta on muistona tiilikasoja ja vääntyneitä peltejä.

Purkutöiden keskellä yläkoululaiset käyvät edelleen tunneilla c-osassa, joka on tarkoitus säästää.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan purkutyöt on määrä saada toteutettua lokakuun loppuun mennessä. Tontin tasaukseen ja siistimiseen on aikaa vuoden loppuun saakka.

Koulun tontti on kaavassa yleisten rakennusten aluetta.

Alueella on tulossa kaavamuutos, joka mahdollistaa jatkossa asuinrakentamisen.

Hiekanpään yläkoulun rakentaminen vauhdissa

Samanaikaisesti uuden Hiekanpään yläkoulun rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Hiekanpään alueelle rakennetaan uuden yläkoulun lisäksi tilat Etelä-Savon ammattiopistolle.

Noin 17,6 miljoonan euron urakasta yläkoulun osuus on 12 miljoonaa euroa ja Etelä-Savon ammattiopistolle rakennettavien tilojen osuus 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi noin 1,5 miljoonaa tarvitaan alueen liikennejärjestelyihin.

Yläkouluun neliöitä tulee 5 744, ja ammattiopiston käyttöön rakennetaan uutta tilaa 2 815 neliötä.

Opiskelun on tarkoitus alkaa uudessa koulussa syksyllä 2020.

Siihen saakka yläkoululaiset opiskelevat lukion tiloissa ja lukiolaiset puolestaan Sisälähetysseuralta vuokratuissa tiloissa.