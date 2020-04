Mikkeli valmistelee 750 työntekijän lomauttamista – Eniten lomautuksia tapahtuisi ruoka- ja puhtauspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulunkäyntiavustajissa

Koronaepidemian vaikutusten vuoksi yt-neuvotteluihin joutunut Mikkelin kaupunki on esittänyt työnantajan laatiman lomautussuunnitelman. Sen mukaan lomautukset koskisivat noin 750 kaupungin työntekijää.

Mikäli suunnitelma hyväksytään, koskevat lomautukset kaikkia kolmea kaupungin palvelualuetta. Määrällisesti eniten lomautuksia tapahtuisi ruoka- ja puhtauspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulunkäyntiavustajien ammattiryhmässä.

Kaupungin perusopetuksen, lukion ja kansalaisopiston opettajat jäävät kokonaan neuvottelujen ulkopuolelle, samoin Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Mikkelin vesilaitos. Niihin lomautuksia ei siis kohdistettaisi.

Mikkelin kaupungille on perustettu resurssipankki. Siihen on tarkoitus koota töitä, joita voidaan tarjota lomautusuhan alla oleville ja niille, joiden palkanmaksu on keskeytetty.

Mikkelin kaupungin yt-neuvottelukunta kokoontuu seuraavan kerran 15. huhtikuuta. Silloin neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen.