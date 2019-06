Mikkelin satamassa ei tänä vuonna sytytetä kokkoa – "Porukkaa ei haluta enää jakaa kahtia"

Tänä vuonna Mikkelin kaupunkialueen juhannuskokko sytytetään sataman sijasta Kenkäverossa. Kokosta vastaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.

Mikkelin kaupungin viestintäpäällikkö Heidi Hänninen kertoo, että tuomiokirkkoseurakunta on sytyttänyt juhannuskokon Kenkäverossa myös muutamina aikaisempina vuosina. Kelluva kokko on puolestaan palanut perinteisesti satamassa viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Siispä keskusta-alueella on aiemmin ollut mahdollista seurata kahta eri kokkoa kävelymatkan päässä toisistaan.

– Kenkävero toimii hienona miljöönä kokon polttamiselle, eikä porukkaa haluta enää jakaa kahtia, Hänninen sanoo.

Näin ollen Mikkelin keskusta-alueella sytytetään tänä juhannuksena vain yksi kokko. Hännisen mukaan kaupunki ei ole tehnyt pysyvää päätöstä siitä, jatketaanko yhden kokon periaatetta tulevina vuosina.

– Katsomme tulevia järjestelyjä palautteen perusteella.

Kokon lisäksi Kenkäverossa on muutakin tapahtumaa juhannusaattona. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta järjestää pappilan pihapiirissä juhannusjuhlan perjantai-iltapäivänä.

Seurakunnan juhannusjuhla alkaa juonnollisella yhteislauluhetkellä kello 16. Paikan päällä on esimerkiksi kuvasuunnistusta ja lapsille askartelupaja sekä pomppulinna.

Itse juhannuskokko sytytetään kello 17 säävarauksella.

Satamassakin ohjelmaa

Vaikka satamassa ei tänä kesänä pääse ihailemaan juhannusaaton kokkoa, paikalla järjestetään perinteen mukaisesti Mikkelin kansainväliset suurmarkkinat 20.—23. kesäkuuta.

Suurmarkkinoilla on tänä vuonna noin 120 kauppiasta yli 30 maasta, mikä on ennätysmäärä. Myynnissä on myös Suomen eri maakuntien erikoistuotteita.

Järjestäjä Ari Kallas tiedottaa, että liikenne säilyy pääosin normaalina ja järjestelyt ovat samat kuin aikaisempina vuosina. Laiturikadulla on ainoastaan pysäköintikielto suoraan markkina-alueen kohdalla.

– Ihan perille asti autoa ei kannata ajaa, sillä pysäkointipaikkoja ei siellä juuri ole. Auto kannattaa mieluummin jättää vaikka keskustaan ja tulla sieltä kävelysiltaa pitkin satamaan, Kallas opastaa.

Kenkäveron sorakenttä ja sinne johtava kadunvarsi on tarkoitettu asiakaspaikotusta varten, joten sinne auton voi pysäköidä vapaasti.

Mikkelin kansainväliset suurmarkkinat ovat avoinna satamassa torstaista lauantaihin kello 10—20 ja sunnuntaina kello 10—18.