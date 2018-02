Mikkelin torilla kuohuu: Eepin Grilli uhkaa sulkea joksikin aikaa — Kaupungin mukaan grillin katos ei voi olla kulkuväylällä Mikkelin kaupungin mukaan Eepin Grillin katos on kulkuväylällä, ja se ei voi saada jatkoa torilla enää helmikuun lopun jälkeen. Yrittäjä Esa-Matti Pietilä on hyvin harmissaan. Keltainen Pullamobiili on puolestaan luopunut myyntipaikastaan torilla. Jaakko Avikainen Eepin Grillin telttakatoksella on kaupungin lupa olla pystyssä helmikuun loppuun asti.

Eepin Grillin yrittäjä Esa-Matti Pietilä sanoo aikovansa sulkea grillinsä joksikin aikaa, jos joutuu purkamaan telttakatoksensa. Ensi viikolla hänen lupansa katokseen päättyy.

— Näillä näkymin suljemme, jos teltta joudutaan purkamaan. Turhaan pidän grilliä auki enää talvella. Avaamme keväällä ehkä sitten uudestaan, Pietilä ilmaisee mieltään.

Hän ei näe toimintaansa talvisäällä kannattavaksi ilman telttaa.

— Sain erikoisluvan telttaan joulukuusta helmikuun loppuun saakka, vaikka yritin saada luvan ympärivuotiseksi. Myös kesällä katto voisi suojata asiakkaita sateelta ja auringolta, Pietilä kertoo.

— V-käyräni on vähän korkealla. Ymmärtäisin, jos tori olisi tupaten täynnä, mutta sanotaan, että teltta tukkii käytävän... Puhutaan koko ajan, että toria pitäisi kehittää, mutta kun yksi yrittäjä sitten on ympäri vuoden auki torilla...

Keltaisen Pullamobiilin myyntipaikka nyt tarjolla kesäksi

Eepin Grillin Mikkelin tuomiokirkon puolella oleva myyntipaikka on kuulunut Keltaiselle Pullamobiilille. Mikkelin kaupungin mukaan se on nyt luopunut myyntipaikastaan.

Länsi-Savo ei vielä tavoittanut omistaja Toni Liukkosta itseään kommentoimaan asiaa, mutta on saanut vahvistuksen siitä, että kauppias lopettaa toimintansa torilla.

— Tällä hetkellä uutta sopimusta kesäksi ei vielä ole, tarjoamme myyntipaikkaa muille kauppiaille. Maalismarkkinoille myyntipaikka on jo myyty, sanoo projektijohtaja Timo Rissanen Mikkelin kaupungilta.

Rissanen korostaa, että Keltaisen Pullamobiilin lopettaminen ei vaikuta Eepin Grillin katoksen tilanteeseen. Rissasen mukana katoksen pääasiallinen ongelma on siinä, että se on kulkuväylällä.

— Pullamobiili oli hyvä lisä torin tarinassa. Torikauppiaita vaihtuu, mutta olisi ollut tosi hyvä, jos se olisi jatkanut. Mitään vanhojen torikauppiaiden luopumisaaltoa ei ole olemassa — vanhoja kauppiaita jatkaa toimintaansa entisellään.

"Kaupungin on kohdeltava kaikkia yrittäjiä tasapuolisesti"

Rissanen kertoo, että Eepin Grillin katokselle myönnettiin alkujaan lupa olla pystyssä helmikuun loppuun, koska talvella torilla on hiljaista.

— Silloin muita myyntipaikkoja ei ole käytössä. Maaliskuun puolivälissä on markkinat ja torille tulee muuta väkeä. Myyntikojujen välissä on oltava kulkuväylät. Paikka, jossa katos on, ei ole torin myyntipaikka vaan käytävä. Katos hankaloittaisi muiden vieressä olevien myyntipaikkojen käyttöä, Rissanen perustelee.

— Ei ole olemassa sen kokoista myyntipaikkaa, jossa olisi vaunu ja katos. Kaupungin on luvituksessa kohdeltava kaikkia yrittäjiä tasapuolisesti — ei voi yhdelle antaa enemmän kuin toisille. Kulkuväylät ovat kulkuväyliä, myyntipaikat myyntipaikkoja. Jokainen on omassa ruudussaan.

Katos ei siis voi enää saada jatkoa?

— Ei se mahdu siinä olemaan. Muuten meidän pitäisi vähentää muita myyntipaikkoja, Rissanen vastaa.

— Torin kävelykadun reuna on kesäisin halutuin myyntipaikka, koska siellä on eniten ihmisiä. Muut myyntipaikat eivät voi siirtyä katoksen vuoksi.

Torikauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Ahonen: "Eepin Grilli on yksi torin helmistä"

— Jokainen ympärivuotinen torikauppias on elintärkeä. Eepin ja kaupungin välillä tarvittaisiin perusteellinen keskustelu siitä, mikä on nyt edullisin vaihtoehto, vetoaa Mikkelin torikauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Kaija Ahonen.

Ahonen toivoo hartaasti, ettei Eepin Grilli katoksineen lopeta toimintaansa torilla.

— Eepin Grilli on yksi torin helmistä. Katos ei ole kenenkään tiellä, mutta jos kaikki kauppiaat ovat ruuduissaan töissä, asiakkaiden pääsy grillikatokseen estyy, Ahonen selvittää.

— Kymmeneen kuukauteen siellä ei kukaan muu myy mitään, mutta kahden kuukauden aikana on isoja markkinoita, jolloin teltan kanssa voi tulla ongelmia.