Pieksämäen torin kulmalle tuli "vettä kuin koskesta" — Putkirikko korjataan aamulla, voit seurata korjaustöitä torikamerasta Verkostopäällikkö toivoo pieksämäkeläisiltä lauantaisaunomisen siirtämistä sunnuntaille, sillä vesitornin pinta on alenemassa. Kuvakaappaus torikamerasta

Pieksämäen keskustassa on sattunut iso vesivahinko. Kauppakadulla havaittiin runsas vuoto kello 17 aikaan. Vuotokohta on torilla taksitolpan lähellä.

Verkostopäällikkö Ari Haikarainen Pieksämäen Vedestä kertoo, että voimakasta vedentuloa yritetään saada tasoittumaan kuristamalla venttiileillä.

— Jos voi välttää saunomista ja suihkussa käymistä tänään, niin sen voisi siirtää huomiseen.

Hänen mukaansa on vielä vaikea arvioida sitä, millainen vuodonkorjaus on edessä, mutta tarkoituksena on, että korjaus tehdään vasta aamulla. Yrityksiltä pitää saada niin sanotut kaapelinäytöt kaapelien paikoista, jotta kaivinkoneet eivät riko niitä korjausta tehdessään.

Toistaiseksi vettä on riittänyt lähialueen kerrostaloihin, mutta vedentulo saattaa lakata illan ja yön aikana. Vaikutusalueella ovat ainakin pankin talot Keskuskadun puolella, S-market ja Häyrisenkadun suuntaisesti oleva kerrostalo.

Vettä tuli katkenneesta, kymmensenttisestä valurautaputkesta torille niin voimakkaasti, että sitä voisi Haikaraisen mukaan jopa kutsua jopa koskeksi. Myös asvatti nousi kymmenisen senttiä ylös vuotokohdasta.

Korjauksen ajaksi vedentulo pistetään poikki

— Tornin pinta on lähtenyt voimakkaaseen laskuun. Ensi yönä pitää taiteilla, jotta saadaan vesi riittämään, Haikarainen arvioi.

— Jos voi välttää saunomista ja suihkussa käymistä tänään, niin sen voisi siirtää huomiseen, hän pyytää.

Korjauksen ajaksi vedentulo joudutaan joka tapauksessa sulkemaan viimeistään sunnuntaiaamuna.

Haikarainen arvioi, että korjaus alkaa aamulla kello 6—7 maissa. Asiasta tiedotetaan Pieksämäen Veden nettisivulla.

Vuodon korjausta voi seurata livenä

Vuotopaikka on torin kulmalla, joten korjauksia voi myös seurata reaaliajassa Pieksämäen torin web-kamerasta. Torille tulviva vesi poistuu Torikadun ja Kauppakadun kulman sadevesikaivoon.

Poikki mennyt putki on valurautaputki, jonka Haikarainen arvioi olevan peräisin 60-luvulta. Hän sanoo, että valurautaputket saattavat mennä poikki maaperän liikkeiden takia, vaikka ne eivät vielä olisikaan yli-ikäisiä.

Pieksämäellä vesijohtoverkoston saneeraus on Haikaraisen mukaan aloitettu ajoissa 30 vuotta sitten ja edennyt hyvin. Kun 80-luvulla vuotoja oli yli 50, jopa lähes 100 vuodessa, niin lauantain vuoto oli kuudes tänä vuonna.