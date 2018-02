Mikkelin rakenneryhmä ei vielä tehnyt kouluratkaisuista linjauksia — Keskustelu jatkuu, sanoo työryhmän johto Mikkelin kaupunkirakennetyöryhmä antoi suunnitteluohjeita, mutta ei tehnyt tarkempia esityksiä. Päätökset menevät huhtikuulle. Akuutit sisäilmaongelmat on kuitenkin tarkoitus ratkaista nopeaan tahtiin. Vesa Vuorela Mikkelin taloutta, palvelurakennetta sekä varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilajärjestelyjä selvittävä työryhmä ei vielä torstaina tehnyt tarkempia linjauksia jatkosta. Aiemmin on sovittu, että Kalevankankaalle tulee uusi päiväkoti. Nyt päiväkoti toimii väistöparakeissa.



Mikkelin talouden tasapainotusta ja palveluverkkoa selvittävä kaupunkirakennetyöryhmä ei torstain kokouksessaan tehnyt tarkempia linjauksia tulevista ratkaisuista.



Työryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) sanoo, että ryhmä ”antoi suunnitteluohjauksia virkamiehille eri vaihtoehdoista”.

Näitä suunnitteluohjeita ei kerrota julkisuuteen.

— Lopullisia linjauksia ei tehty. Esitykset tehdään huhtikuun lopussa kaupunginhallituksen toimeksiannon mukaisesti, sanoo Aholainen.

On monenlaisia näkemyksiä. Markku Aholainen

Mikkeli painii usean koulu- ja päiväkotikiinteistön sisäilmaongelman kanssa.

Kaupunki joutuu siirtämään oppilaita väistötiloihin. Suurin muutto tapahtuu, kun Urheilupuiston koulun oppilaat siirtyvät parakkiopetukseen.

Aholaisen mukaan tilaongelmat hoidetaan, eikä päätöksiä ole tarkoitus roikuttaa.

— Akuutit sisäilmaongelmat on ratkaistava välittöminä toimina. Yksittäisiä hankepäätöksiä ei kuitenkaan tehdä, eikä kiinteistökohtaisia ratkaisuja ole tehty.

— Kouluja joka tapauksessa vähenee. Tämä tarkentuu parin kuukauden aikana.



Aluekoulumalli harkinnassa



Keskustelussa on ollut opetuskiinteistöjen järjestäminen aluekoulu- tai yhtenäiskoulumallilla.

Tämä tarkoittaisi kahden tai useamman ison aluekoulun rakentamista kaupunkiin. Esillä on ollut muun muassa niin sanottu eteläinen alue, jossa Urpolan koulun ja Urheilupuiston koulun toiminnot yhdistettäisiin.

Aholaisen mukaan asiaa pohditaan sen mukaan, miten oppilasalueet muotoutuvat, eli tuleeko isoja kouluja vai pieniä ala- ja yläkouluja.

— Tavoitteena on nykyaikainen oppimisympäristö ja periaatteena lähiverkkopalvelut.

— Lisäksi tavoite on mahdollistaa oppimispolut varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.



Kouluhankkeet ja talouden sopeutus kulkevat rinnan

Kaupunkirakennetyöryhmän tehtävä on hakea ratkaisut sekä palveluverkkoon että koko suunnitelmakauden talouden vakauttamiseen.

Aholainen sanoo, että kyse on pitkälle samoista asioista. Syvempiä talouslinjauksia ryhmä ei torstaina tehnyt, vaan merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.



Aholaisen mukaan voimassa on edelleen se, että talouden tasapainotukseen on löydyttävä 5,1 miljoonaa euroa vastaava sopeutus.

Hänen mukaan yksittäisiä toimia ei tuoda julki, vaan asiat kerrotaan, kun kokonaisuus on valmis.



Ryhmän toimeksianto jatkuu huhtikuuhun. Aholaisen mukaan ryhmän oli määrä pitää kolmen viikon tauko, mutta seuraava kokous on jo ensi viikolla.

Luottamusjohdosta ja virkamiesjohdosta koottu työryhmä on Aholaisen mukaan tavoitteista samaa mieltä, mutta ”keskustelua on kuitenkin ilmassa”.

— On monenlaisia näkemyksiä. Keskustelu on vasta alkanut.

Kaupunki hankki työryhmän avuksi konsultin, joka aloitti torstaina.

Konsultti on kuntatalouteen perehtynyt Perlacon Oy. Yritys tekee palveluverkkoa ja taloutta koskevia taustaselvityksiä ja laskelmia.