Saako jo virittää jouluvalot ja sytyttää kynttilät, kysyimme gallupissa — "Minusta jouluvalot eivät enää ole pelkästään jouluvaloja – ne ovat kaamosvaloja"

Pihoihin ja parvekkeille on viritetty jo ensimmäiset jouluvalot. Tosin moni kutsuu niitä mieluummin kaamoksen kausivaloiksi.

Nyt saa jo sytyttää kynttilät ja panna valot loistamaan parvekkeelle ja pihapuihin, sanovat mikkeliläiset.

Laila Mennander Mikkelistä kertoo, että kynttilöitä on kotona jo sytytelty.

— Kynttilänvalossa kiehtoo tunnelma ja se lämpö. Kynttilä luo sellaisen rauhallisen tunnelman syksyyn.

— Mieluiten poltan kynttilää juuri näin pimeän aikana, kun kaamos alkaa. Minusta jouluvalot eivät enää ole pelkästään jouluvaloja – ne ovat kaamosvaloja, jotka valaisevat kauniisti tätä pimeää syksyä. Mieluiten niiden tulisi olla neutraaleja eikä räikeitä, välkkyviä valoja. Silloin valot viehättävät silmää, Laila Mennander sanoo.

Kun kellot siirretään talviaikaan, silloin sytytän kynttilät, kertoo Laura Saarela.

Laura Saarela kertoo, että hänellä Pertunmaalla kynttilät ovat palaneet jo lokakuun lopusta alkaen.

— Kun kellot siirretään talviaikaan, silloin sytytän kynttilät. Se on merkki kaamoksen alkamisesta.

— Kynttilät luovat kotiin lämmintä tunnelmaa. Minulla niitä on takan päällä. Ulkona parissa lyhdyssä palaa kynttilä, kun on tulossa vieraita. Ikkunassa on jo pari tähteä näin alkulämmittelyiksi. Marraskuu on pahinta pimeää aikaa ja siihen kaipaan valoa. Lunta saisi jo tulla maahan - se toisi valoa synkkään kaamokseen lisää, sanoo Laura Saarela.

Leena Hokkanen toteaa, että marraskuussa valoa kaipaa lisää, kun lumikaan ei vielä ole maassa.

Vantaalainen Leena Hokkanen sanoo, että kodissa on jo yksi valo ripustettu tuomaan valoa pimeään syksyyn.

— Kyllä tähän pimeään aikaan pitää jo valoa saada. Jotenkin näin marraskuussa sitä valoa kaipaa lisää, kun lumikaan ei ole maassa.

— Kaamosmasennusta en koe, mutta valoa toki kaipaan. Sen takia mielelläni sytytän kynttilöitä palamaan. Elävä kynttilän liekki on niin rauhoittava. Keinovalo ei koskaan voita oikeaa kynttilää. Minulle riittää ikkunassa pienet kausivalot, mutta kiva niitä on toistenkin ikkunoista ja parvekkeilta katsella. Se on jaettua yhteistä iloa, Leena Hokkanen kertoo.

Anu Rimpiläisen ja Hossein Khademyn sekä Elias-pojan kotona jouluvalot palavat jo.

Mikkeliläiset Anu Rimpiläinen ja Hossein Khademy olivat 11 kuukauden ikäisen Elias-pojan kanssa kaupungilla ostoksilla.

— Kyllä meillä jo palaa jouluvalot. Ne ovat palaneet kotona jo parisen viikkoa. Sisällä poltamme kynttilöitä ja uloskin on jo viritetty valot, Anu Rimpiläinen sanoo.

— Totta kai kaamosaika on vaikeaa, jos ihminen ajattelee sitä synkkänä. Jos elämän näkee positiivisesti ja ajattelee valoisasti, pimeä kaamoskin on valoisa. Olen asunut 13 – 14 vuotta Suomessa ja minulla on jo nyt joulun tunnelma.

Jouluvalot luovat minulle joulun tunnelmaa, Hossein Khademy sanoo.