”Tarkoitus ei ole jäädä laakereille lepäämään”, tuumaa Etelä-Karjalan maakuntajohtajan tehtävät jättävä Matti Viialainen

"En ryhdy enää politiikkaan, kyllä minulla on ollut mahdollisuuksia vaikuttaa jo ihan tarpeeksi"

— Kyllä tekemistä tekevälle riittää, jos terveyttä riittää, kommentoi Matti Viialainen puhelimitse Viipurista sen jälkeen, kun tuli tieto siitä, että hän jää eläkkeelle ja jättää Etelä-Karjalan maakuntajohtajan tehtävät vuoden päästä.

Viialainen toteaa, että hänen maakuntajohtajan tehtävistä vetäytymiseensä ei liity sen suurempaa dramatiikkaa, vaan kyse on puhtaasti ”luontaisesta ikääntymisestä”.

— Ikä tulee vastaan. 67 vuotta täyttyy helmikuussa 2020, sen vuoksi saattaa olla korkea aika jäädä eläkkeelle.

Viialainen lisää, että maakuntahallituksen kanssa on tehty johtajasopimus, jonka mukaan eroaikeista pitää ilmoittaa vuotta aikaisemmin.

— Maakuntaliitolla pitää olla mahdollisuus hoitaa asianmukaisesti rekrytointi ja siihen vuosi antaa hyvät mahdollisuudet.

Vielä Viialainen ei kuitenkaan jarruttele, sillä vuodessa ehtii paljon.

— Vielä tehdään täysillä töitä ensi syksyyn ja viedään läpi muutamia asioita. Parikkalan raja-aseman avaaminen, Saimaan kanavan sulkujen pidentäminen, rakennerahastojen varainjako maakuntien kesken ja niin edelleen. Niissä koitan olla vielä avuksi.

Venäjä-yhteistyössä on yhä paljon tekemistä

Viialainen oli perjantaina Etelä-Karjalan maakuntahallituksen kokouksessa, joka järjestettiin tällä kertaa poikkeuksellisesti Viipurissa. Ohjelmassa oli muun muassa Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertti, joka kunnioitti Viipurin 370-vuotisjuhlavuotta ja samalla orkesterin 110-vuotisjuhlavuotta.

— Lappeenrannan kaupunginorkesteri konsertoi täydelle yleisölle ja se sai loistavat aplodit, kehuu Viialainen.

Viipurin konsertin innoittamana Viialainen muistuttaa Venäjä-yhteistyön edistämisestä, joka on hänen mukaansa ensiarvoisen tärkeää.

— Siinä on vielä paljon tekemistä, mutta naapuriyhteistyöstä on myös syntynyt hyvää tulosta.

Tästä hän antaa esimerkiksi muun muassa Viipurin linnan restauroinnin.

Samalla hän antaa kiitosta e-viisumille, jonka Putin lupasi Venäjään matkaajille käydessään keskiviikkona Suomessa. Sen vaikutukset tulevat näkymään erityisesti Kaakkois-Suomessa.

Puumalan matkailun edistäminen mielessä

Kysymykseen siitä, vieläkö riittää intohimoja politiikkaan, Viialainen ei jätä mitään arvailujen varaan.

— Intohimot ei kyllä sinne suuntaan vie. En ryhdy enää politiikkaan, kyllä minulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa jo ihan tarpeeksi.

Mutta ihan toimettomaksi Viialaisella ei kuitenkaan ole tarkoitus jäädä. Tarkemmat suunnitelmat tulevaisuudesta on tarkoitus tehdä kuitenkin vasta vuoden päästä.

Puumalassa asuvalla maakuntajohtajalla on katse tiiviisti kotimaisemissa.

— Puumalan suunnalla on matkailun parissa paljon tekemistä. Vaimo toivoisi kovasti, että olisi lisää tekeviä käsiä.

Kiinalaisia turisteja on viime vuosina kovasti toivottu ja houkuteltu Saimaan alueelle. Kiinan turistit eivät ole jääneet huomioimatta myöskään maakuntahallinnon projekteissa.

Maakunnalla on ollut Kiina-asiantuntija jo kahden vuoden ajan, joka on työskennellyt Kiina-turismin lisäämiseksi.

— Ja tuloksiakin on jo vähän tullut.

Viialainen nostaa kuitenkin Venäjän prioriteettilistan kärkeen.

— Aasia on tärkeä suunta, Keski- ja Etelä-Euroopassa on paljon mahdollisuuksia, mutta Venäjän suunta on se tärkein. Siitä pitää pitää huolta. Mutta tähänkin tarvitaan valtiovallantoimenpiteitä ja rahoitusta.

Viialainen muistuttaa, että matkailun saralla on saatu jo tähänkin mennessä paljon aikaiseksi. Muun muassa Lappeenrannan lentokentän alueellistaminen.

— Sitäkin epäiltiin, mutta visio oli oikea ja siitä tuli Ryanairin pääkenttä Suomessa.

— Jotain on siis saatu aikaankin ja jotain ehtii vielä saamaan aikaan, mutta sitten on aika siirtää kapula seuraajalle, toteaa Viialainen, kiittää haastattelusta ja jatkaa maakuntahallituksen illanviettoa Viipurin linnassa.