Essoten alueelta löytyi neljä uutta koronatartuntaa – Altistumisia ollut Tuppuralan koulussa Mikkelissä

Essoten alueelta on löytynyt tiistain jälkeen neljä uutta positiivista koronatestin tulosta.

Yksi positiivisista tapauksista liittyy alueella aiemmin havaittuun tartuntaketjuun ja kolme uuteen tartuntaketjuun, jonka syntymisestä Essote varoitteli tiistaina tiedotteessaan.

Uusien tapausten lähde on Etelä-Suomessa. Altistumisia on tapahtunut uuden ketjun johdosta Mikkelissä Tuppuralan koulussa. Altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tilastoihin on tällä viikolla kirjattu huomattavasti enemmän tartuntoja kuin mistä Essote on kertonut. Näitä tapauksia on kirjautunut neljä Mikkeliin sekä Juvalle ja Mäntyharjulle kumpaankin yksi.

– Nämä merkinnät aiheuttavat usein kysymyksiä. Ne tarkoittavat, että joku alueellamme kirjoilla oleva henkilö on sairastunut muualla. Käytännössä kyse on useimmiten opiskelijoista, varusmiehistä tai muualla työskentelevistä. Me julkistamme ainoastaan ne tapaukset, joilla on suoraan merkitystä alueen asukkaille, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Helmikuussa jyllännyt tartuntaketju saatu hallintaan

Essoten tiedotteen mukaan helmikuussa Mikkelissä käynnissä ollut laaja tartuntaketju on nyt saatu hallintaan. Mikkelin koronaviruksen ilmaantuvuusluku kävi sen johdosta suurten kaupunkien kärkitasolla.

Seppälä kehuu tiedotteessa tartunnanjäljitystiimiä.

– Tartunnanjäljityksemme malli toimii erinomaisesti. Kun saamme positiivisen koronatestin tuloksen, tieto menee henkilölle pääsääntöisesti minuuteissa ja altistuneillekin tieto on saatu enemmilläänkin tunneissa, hän kertoo.