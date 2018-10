Vihreiden mikkeliläinen varapuheenjohtaja Veli Liikanen ei lähde vielä ennakoimaan tulevaa puolueen puheenjohtajavaalia.

Puoluejohtaja Touko Aalto ilmoitti keskiviikkona, että hän ei palaa sairauslomalta, vaan jättää puoluejohtajan tehtävät.

Sairausloma jatkuu Aallon oman ilmoituksen mukaan vuoden loppuun saakka.

Vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu marraskuun alussa valitsemaan uuden puheenjohtajan.



Toistaiseksi puheenjohtajatehtävät hoidetaan nykyisellä tavalla. Tehtävät on jaettu kolmen varapuheenjohtajan ja eduskuntaryhmän johdon kesken.

Liikasen mukaan tällä mallilla puolue menee puoluevaltuuskuntaan saakka, eikä väliajaksi tehdä muita järjestelyjä.

Puolue oli jo odotellut Aallon ilmoitusta siitä, mitä puheenjohtajatehtävien hoidossa tapahtuu.

Liikasen mukaan tilanne tuli kuitenkin nopeasti eteen. Aalto informoi puoluejohtoa tiistaina illalla.

— Onhan tämä meille pysäyttävä hetki ja koskettavakin, kun Aallon kanssa on tehty yhteistyötä.

Liikanen luonnehtii Aallon ilmoitusta ”inhimilliseksi uutiseksi”.

— Moni uupuu työssään eri syistä. Puheenjohtajan paikka on puolueessa vaativa paikka. On kunnioitettavaa, että hän tuolla tavalla pystyy arvioimaan omia voimavarojaan, pohtii Liikanen.

Puoluevaltuuskunta valitsee marraskuun alussa uuden puheenjohtajan, joka hoitaa tehtävää seuraavaan puoluekokoukseen saakka.

Puoluekokous on ensi kesänä viikkoa ennen juhannusta.

Liikanen sanoo, että on vielä ”liian aikaista ryhtyä spekuloimaan ehdokasnimillä”.

Liikasen mukaan hänellä ei ole toistaiseksi omaa suosikkia puheenjohtajaksi.

— Keskustelu alkaa nyt. Seuraan itsekin tilannetta.

En tavoittele puheenjohtajuutta, ainakaan vielä. — Veli Liikanen

Liikanen sanoo kuitenkin sen, että hän itse ei ole käytettävissä.

— En tavoittele puheenjohtajuutta, ainakaan vielä. Asia ei ole minulle nyt ajankohtainen.

Puoluevaltuuskunnan helsinkiläinen puheenjohtaja Kaisa Hernberg sanoi keskiviikkona puolueen tiedotustilaisuudessa toivovansa, että tehtävästä kiinnostuneet ilmoittautuisivat.

Virallisesti ehdokasta voi esittää puoluevaltuuskunnan jäsen vasta kokouksessa.

Keskustelu- tai kampanjakiertueita puoluesihteeri Lasse Miettisen mukaan ei järjestetä.

Tuoreen imagotutkimuksen mukaan vihreät on pudonnut imagolistan kärjestä.

Liikanen arvioi, että puheenjohtajakysymyksen ympärille syntynyt tilanne on heikentänyt puolueen ulkoista kuvaa.

— Mutta kun katsotaan tutkimuksen tulosta puolueen houkuttelevuudesta, olemme edelleen kärjessä. Pärjäsimme hyvin myös, kun kysyttiin, sitä, mitä puoluetta äänestäjä voisi harkita äänestävänsä.

— Se kertoo siitä, että vihreillä on vahvaa kysyntää. Kannatuksemme on historiallisen korkealla. Toivon, että uusi puheenjohtaja stabiloi puheenjohtajatilanteen.