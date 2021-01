Lunta sataa 5–10 senttiä lauantain aikana – Ajokeli on erittäin huono

Lumisadealue liikkuu lauantain aikana Kaakkois- ja Itä-Suomen yli. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen kertoo, että lunta on ennustettu kertyvän päivän aikana 5–10 senttiä.

– Paikoin lunta voi tulla enemmänkin. Viimeisen kuuden tunnin aikana lunta on jo ehtinyt kertyä 4–9 senttiä, Siiskonen kertoi puoliltapäivin.

Lunta saadaan runsaasti etenkin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla, mutta myös Etelä-Savon puolella.

– Lumisateiden vuoksi ajokeli on Kaakkois- ja Itä-Suomen alueella erittäin huono, Siiskonen sanoo.

Loppiaiseksi odotettavissa viisi pakkasastetta

Lumisadealue siirtyy sunnuntain aikana länteen. Siiskosen mukaan Kaakkois- ja Itä-Suomen alueilla sateet heikkenevät jo lauantai-iltaan mennessä.

– Voimakkaimmat lumisateet painottuvat lauantaille. Alkuviikko näyttää sen sijaan jo poutaiselta, eikä sateita ole odotettavissa ensi viikolla.

Lauantain ja sunnuntain aikana lämpötila pysyttelee hieman nollan alapuolella.

Siiskosen mukaan lumisateet voivat tulla jonkin verran räntänä, mutta pääosin lumena.

– Vaikka lämpötila on nollan tienoilla, niin sade on sen veran runsasta, että se pysyy olomuodoltaan lumisena. Saattaa kuitenkin olla, että sade on paikoin hieman vetisempää, minkä vuoksi ei synny kovin korkeita nietoksia.

Maanantaista alkaen sää viilenee, ja loppiaisen tienoille on jo odotettavissa viisi pakkasastetta.