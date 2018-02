Joutuvatko kuutit suden suuhun, kuten puumalalainen mies epäilee? — Asiantuntijoiden mukaan se on mahdollista, mutta todennäköisemmin pesällä käy kettu Ilman lumipesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille. Suurempia uhkia saimaannorpalle ovat kuitenkin kalaverkot ja ilmastonmuutos. Metsähallitus / Teemu Uotila Kuutit syntyvät lumiluoliin helmi-maaliskuussa.

Puumalassa asuva Martti Laine epäilee Etelä-Saimaan Lukijat-palstalla, että saimaannorpan kuutit joutuvat susien suuhun Saimaan Katosselällä. Hän esittää myös, että verkkokalastuskieltoihin on tarpeetonta vaatia laajentamista, sillä kuuttikuolemien syy löytyy muualta.

Metsähallituksen Miina Auttila ja Luonnonvarakeskuksen Ilpo Kojola kertovat, millainen uhka sudet ovat saimaannorpille. Auttila on Saimaannorppa-life-hankkeen suojelubiologi ja Kojola suurpetoihin erikoistunut tutkimusprofessori.

Onko mahdollista, että susi syö norpan tai kuutin?

Auttila: On se tietysti mahdollista, mutta lumipesä suojaa kuuttia varsin hyvin. Kettu on kuitenkin kuutin kannalta se isompi vaara, sillä niitä on paljon ja ne kulkevat rantaviivaa pitkin.

Kojola: On se toki mahdollista. Eläinten elämässä ylipäänsä on edellytyksenä opportunismi eli tarjolla olevien ravinnonsaantitilaisuuksien hyödyntäminen. Sikäli siinä ei olisi mitään erityisen kummallista.

Sudet voivat kulkea rantajäitä pitkin, jos siellä on lumiolosuhteiden puolesta helppo kulkea ja lähellä on maastoja, joissa esimerkiksi hirvitiheydet ovat suuremmat. Sitä ei pysty sanomaan, missä määrin ne ovat norppien perässä siellä.

Jos karttaupotus ei näy, voit katsoa sen täältä.

Onko tällaisia tapauksia todennettu?

Auttila: Ilman lumipesän suojaa kuutit ovat alttiita pedoille, mutta varmistettua näyttöä on vain ketun tappamasta kuutista. Itä-Suomen yliopiston riistakameraan tallentui muutama vuosi sitten tilanne, jossa kettu tappoi sulaneelta pesäpaikalta noin kymmenkiloisen kuutin.

Tämä on ilmastonmuutokseen liittyvä uusi ilmiö; aikaisemmin kuuteilla on ollut lumipesän suoja. Pesäpaikkoja on seurattu riistakameroilla useita vuosia, ja silläkin perusteella kettu on yleisin rantavyöhykkeellä liikkuja. Supikoiria on myös nähty, mutta ne eivät ole osoittaneet saalistuskäyttäytymistä.

Kojola: Muistan [Laineen mainitseman] kymmenen vuoden takaisen tapauksen [jossa susien epäiltiin syöneen kuutteja], mutta en ole penkonut asiaa tarkemmin, sillä näitä epäilyjä tulee vastaan harvoin. Esimerkiksi Venäjän Laatokalla elelee enemmän norppia ja susia samalla alueella, joten kirjallisuutta penkomalla sieltä voisi ehkä joitakin tapauksia löytää.

Kuinka merkittävä uhka pedot ovat saimaannorpille?

Auttila: Keskeisimpiä uhkia ovat kalanpyydyskuolleisuus ja ilmastonmuutos, joka on heikentänyt lumitalvia. Ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia pystytään lieventämään esimerkiksi apukinosten avulla, mutta niitä ei pystytä kokonaan kompensoimaan. Sen takia on entistä tärkeämpää vähentää kalanpyydyskuolleisuutta.