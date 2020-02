Sote-kuntayhtymä Essoten puhelimet ovat soineet tiuhaan tahtiin huolestuneiden kansalaisten tiedustellessa, ovatko he voineet saada koronatartunnan.

– Meille tulee tällä hetkellä ihan hirveästi yhteydenottoja. Ihmiset kyselevät, että voisiko heillä mahdollisesti olla koronavirus. Meillä on koko ajan selvittelyssä kymmeniä sellaisia yhteydenottoja, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

– Flunssasta kärsivistä ihmisistä suuri osa tuntuu epäilevän, että kyse saattaisi olla koronasta.

Seppälän mukaan osalla soittajista ei edes ole koronatartuntaan viittaavia oireita.

Hän myös muistuttaa, että vaikka potilaalla koronavirukseen täsmääviä oireita olisikin, on todennäisyys hyvin pieni sille, että kyse tosiaan olisi koronasta.

Tilanne on sama koko maassa

Mikkelin keskussairaalaan otettiin keskiviikkona tutkimuksiin potilas, jolta otettiin koronavirusnäytteet. Essote ilmoitti torstaina, että tutkitulla potilaalla ei ollut koronavirusta.

Seppälä sanoo, että näytteitä varmasti otetaan epäillyissä tapauksissa jatkossakin.

– Kun ottaa huomioon, kuinka paljon ihan normaalia flunssaa on nyt liikkeelle ja kuinka paljon ihmisiä on korona-alueilla ollut, on ihan selvää, että jossain kohtaa koronavirusnäytteitä otetaan Mikkelin keskussairaalassa useita päivittäin, Seppälä toteaa.

– Tilanne näyttää olevan samanlainen koko Suomessa.

Koska testejä otetaan kiihtyvällä tahdilla, ei Essote Seppälän mukaan jatkossa tiedota yksittäisistä koronavirusepäilyistä.

– Jos testitulos on positiivinen, siitä tietenkin tiedotetaan.

Näytteet otetaan kriteerit täyttäviltä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenhuollon toimenpideohjeen mukaan koronavirusnäytteet otetaan henkilöiltä, jotka täyttävät kaksi kriteeriä.

Henkilöllä tulee ensinnäkin olla akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, yskää, hengenahdistusta tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.

Lisäksi henkilön on täytynyt oleskella joko Manner-Kiinassa, Etelä-Koreassa, Iranissa tai Italiassa Lombardian, Veneton, Piemonten tai Emilia-Romagnan alueilla 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

Vaihtoehtoisesti henkilö on voinut olla lähikontaktissa varmistetun koronaviruspotilaan kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.