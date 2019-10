Opettajien työ on nykyisin haastavaa, sanoo mikkeliläinen Katri Kasila — Lauantaina vietetään opettajien päivää

Maailman opettajien päivää vietetään lauantaina. Sitä on vietetty kautta maailman vuodesta 1994 lähtien.

Opettajien päivän tarkoitus on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydestä. Suomessa opettajia on noin 80 000 eri koulu- ja opiskeluasteilla.

Mikkeliläinen Katri Kasila kertoo käyneensä pientä ja vanhaa maalaiskoulua.

— Minulla oli hassu sattuma, että sattui sama opettaja kuin aikoinaan isälläni oli. Hän oli perinteinen vanhan ajan opettaja ja kuri oli aika opettajamainen. Mutta koulu oli ihana ja hyvin opettajan johdolla oppi erilaisia asioita.

— Opettajan työ on varmasti nykyään haastava. Siinä joutuu tekemään kaikkea muutakin kuin opetustyötä. Opettajan on oltava monitoimimies tai -nainen. Nykyisin oppilaille ei anneta tietoa valmiina, vaan heidät opetetaan etsimään tietoa, Katri Kasila sanoo.

Kaikista ei ole opettajiksi

Hollolalainen Ritva Bloigu oli viettämässä syyspäivää Mikkelissä. Hänelle on mukavia muistoja opettajista.

Kari Toiviainen Ritva Bloigu sanoo, että hänen opettajansa ymmärsi liikunnan merkityksen oppilaiden elämässä. Hän sai oppilaat liikkumaan monelle tapaa.

— Minulla oli alaluokilla naisopettaja ja yläluokilla miesopettaja. Kun miesopettaja oli Einari, hänen vaimonsa keitti meille oppilaille Einarin päivänä pullakahvit.

Hän sanoo opettajan työtä nykyään hyvin haastavaksi, kun pääsee seuraamaan sitä opettaja-tyttärensä kautta.

— Kouluajoilta minulla on muisto, kun Aleksis Kiven päivänä opettaja vei luokan metsään ison kiven luo. Kun oli liikunnallinen tyttö, pääsin ainoan tyttönä kiven päälle osaksi seitsemää veljestä, Ritva Bloigu muistelee.

Samuel Tistelgren Mikkelistä sanoo suoraan, ettei hänestä olisi opettajaksi.

Kari Toiviainen Samuel Tistelgrenin paras koulumuisto on se, ettei hän saanutkaan rangaistusta poissaolosta.

— En ole luonteeltani sellainen, että sopisin opettamistyöhön. En ole paras opettamaan muita ja lapset, varsinkin teini-ikäiset pojat, saattavat koetella kovastikin kärsivällisyyttä.

— Omat parhaat koulumuistoni liittyvät siihen, kun olin poistunut luvatta koulualueelta ja jäin siitä kiinni. Opettaja ei kuitenkaan antanut siitä jälki-istuntoa, Samuel Tistelgren muistelee.

Muistot ovat pääasiassa mukavia

Anni Siekkeli Kouvolasta kertoo tulleensa hyvin opettajien kanssa toimeen koko kouluajan.

Kari Toiviainen Anni Siekkelillä on hyvin mukavat muistot opettajista. Jotkut opettajat olivat helposti lähestyttäviä, ja he ymmärsivät myös oppilaiden ajatukset.

— Opettajat ovat tykänneet minusta ja minä opettajista eikä hankaluuksia ollut. On ollut sellaisia napakoita ja huumorintajuttomia, mutta sitten on ollut myös helposti lähestyttäviä opettajia, joiden kanssa on tullut helposti juttuun.

— Omat muistot kouluajoilta ovat mukavia eikä kenestäkään ole mitään pahaa sanottavaa. Minusta ei olisi opettajaksi. Kun seuraa nuorisoa, opettajalla riittää haasteita. Kärsivällisyys on varmasti koetuksella, Anni Siekkeli arvelee.