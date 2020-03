"Keskustelu seinättömistä kouluista ja sisäilmaongelmista on kärjistynyt paniikin lietsonnaksi" – Näin asiantuntijarehtori järjestäisi luokkatilat

Asiantuntijarehtori Marko Kuuskorven mukaan sisäilmaongelmat ovat tietyssä mielessä parasta, mitä suomalaisille kouluille on tapahtunut aikoihin. Keskustelu seinättömistä kouluista on hänen mielestään kärjistynyt paniikin lietsonnaksi.

Suomen koulurakentamisessa on alkanut ennennäkemätön mylläkkä. Lähivuosina maassamme rakennetaan ja korjataan kouluja yli miljardilla eurolla. Homekoulujen tilalle tarvitaan terveitä tiloja. Kuntien kouluverkkoa järjestellään uudelleen, sillä lapsia syntyy yhä vähemmän. Opetussuunnitelma on pannut opetustapoja uusiksi.

Tulevaisuuden oppimisympäristöjä tutkinut asiantuntijarehtori Marko Kuuskorpi sanoo, että sisäilmaongelmat ovat tietyllä tavalla parasta, mitä suomalaisille kouluille on tapahtunut pitkään aikaan.

– Tämä on lottovoitto! Saamme uudistaa oppimisympäristöt, koulujen toimintakulttuurit ja fyysiset tilat. Paluuta vanhaan ei enää ole.

Kaikki eivät ole yhtä innoissaan kehityksen suunnasta. Uusissa kouluissa luokkahuoneita on korvattu avotiloilla, jotka ovat usean opetusryhmän käytössä yhtä aikaa. Opettajat työskentelevät parin kolmen hengen tiimeinä ja luotsaavat 60–70 oppilaan ryhmää, joka voi koostua esimerkiksi koulun kaikista seitsemäsluokkalaisista. Apuna toimii koulunkäyntiavustajia ja erityisopettajia.

Muutos entiseen opettajavetoiseen opetukseen kotiluokissa on iso. Opettajan rooli on muuttunut valmentajamaiseksi, ja oppilaalla on enemmän vastuuta omasta opiskelustaan.

Osassa kouluista opetustapojen muutos on koettu raskaaksi. Puhutaan jopa ihmiskokeesta. Avoimissa tiloissa äänet kantautuvat paikasta toiseen, vaikka välissä olisi sermejä, verhoja ja kalusteita. Desibelit eivät välttämättä nouse korkealle, mutta jos vierekkäisissä tiloissa opiskellaan englantia ja ruotsia, ongelma on ilmeinen. Opetus voi kärsiä myös äänten varomisesta.

Yhtä oppilasta ympäröivä puheensorina ei vaivaa lainkaan, mutta aistiyliherkälle se voi olla pahin mahdollinen häiriö. Opettajan tulisi tunnistaa oppilaidensa yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja heikkoudet ja mukauttaa opetus kullekin sopivaksi. Osa opettajista kokee tämän mahdottomaksi, kun oppilaita on satoja viikossa.

Ratkaisuiksi on toivottu lisää voimavaroja erityisopetukseen, enemmän hiljaisia pienryhmätiloja ja pienempiä oppilasryhmiä. Jotkut vanhemmat ovat päätyneet hakemaan lapselleen paikkaa koulusta, jossa opetus on perinteistä.

Ainakin Lappeenrannan Pontuksen koulusta ja Järvenpään Kinnarin koulusta on myös tehty avoimiin opetustiloihin liittyviä kanteluita aluehallintovirastoihin. Kinnarin kouluun päätettiin jo rakentaa lisää väliseiniä.

Marko Kuuskorpi myöntää, että avoimiin oppimisympäristöihin voi muodostua myös ongelmia. Hän on surullinen siitä, että keskustelu on kärjistynyt välillä paniikin lietsonnaksi.

– Kun kaikki päättäjät ovat käyneet koulua, niin kaikki ovat mielestään koulurakentamisen asiantuntijoita. Muutosvastarinta on ihan tervettä, mutta keskustelun pitäisi perustua faktoihin. Tällä hetkellä on puurot ja vellit sekaisin.

Kuuskosken mukaan fakta on se, että perinteinen käytäväkoulu 60 neliön luokkahuoneineen on jäämässä historiaan. Luokkahuoneita rakennetaan kyllä uusiinkin kouluihin mutta paljon aikaisempaa vähemmän. Niiden rinnalle suunnitellaan tiloja, joita voi muokata erilaisiksi työpisteiksi tilanteen mukaan.

– On tärkeää muistaa, että avoin oppimisympäristö tarkoittaa muutakin kuin fyysisiä opetustiloja. Siihen liittyvät myös opettajan opetusmenetelmät ja teknologia. Pyrkimyksenä on hyödyntää entistä monimuotoisemmin kaikkia oppimisen uusia mahdollisuuksia.

Avoin oppimisympäristö ei suoraan tarkoita, että koulusta rakennetaan valtava opetushalli. Se voi olla myös monen erikokoisen opetustilan muodostama kokonaisuus, jossa on avattavia – myös äänieristettyjä – väliseiniä ja ovia.

– Näin opettajat voivat joustavasti tehdä töitä tiiminä tai tilanteen vaatiessa siirtyä omaksi koettuun, pienempään opetustilaan.

Näillä virkakielellä ”muuntojoustavilla tiloilla” koulurakennus pystyisi palvelemaan entistä paremmin myös muita kuntalaisia oppilaiden koulupäivän jälkeen.

– Parhaimmillaan uusi koulurakennus on kunnan monitoimirakennus, jossa voidaan luontevasti tuottaa myös päivähoito-, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto- ja terveydenhuoltopalveluja, Kuuskorpi visioi.

Hän on itse alkanut vierastaa sanaa koulu eikä käytä mielellään myöskään sanaa luokka.

– Minusta koulu on kasvun ja kehityksen oppimisalusta. Sana koulu lukitsee ajatuksen, että opetus alkaa kahdeksalta, päättyy kolmelta ja sitten koulu suljetaan. Mielestäni tämäntyyppisiin laitoskouluihin ei ole varaa.

Kuuskorpi puhuu mieluummin oppimisen ympäristöistä, oppimistiloista ja oppimisalueista. Moni on kuitenkin sitä mieltä, että koulua pitää voida kutsua kouluksi.

Suljettujen luokkahuoneiden ja käytäväkoulujen rakentamisen perinteet ulottuvat 1800-luvulle ja ovat muuttuneet hitaasti. Kuva koulusta opettajajohtoisena kasvatuslaitoksena elää yhä vahvana.

Ovatko perinteiset käytäväkoulut sitten kelvottomia nykyaikaiseen opetukseen ja oppimiseen? Suomi kuitenkin paistattelee maailmalla kasvatuksen ja opetuksen mallimaana.

– Nykyisen opetussuunnitelman mukainen opetus onnistuu varmasti myös perinteisissä luokkahuoneissa, mutta niiden rinnalle tarvitaan opetustiloja, joita voi muunnella erikokoisiksi opetustilanteiden mukaan, Kuuskorpi sanoo.

Hän on vakuuttunut, että opettajien työskentely tiimeissä tuottaa parempia oppimistuloksia kuin vain perinteinen, opettajajohtoinen tapa.

– Myös tutkimus antaa jo viitteitä siitä, vaikka sitä on tehty vielä vähän. Avoimet oppimisympäristöt ovat niin uusia.

Esimerkkinä Kuuskorpi mainitsee vuonna 2012 julkaistun brittiläisen Peter Barretin tutkimuksen, jonka mukaan hyvä rakennettu oppimisympäristö voi nostaa oppimistuloksia yli 10 prosenttia.

Tiimityö parantaa myös opettajien tyytyväisyyttä työhönsä. Marjatta Takalan ja Lotta Uusitalo-Malmivaaran tutkimuksessa (2012) opettajat kokivat, että työhyvinvoinnin lisääntyminen oli tärkein yhdessä opettamisesta seurannut hyöty. Kasvatustieteen tutkimuksessa tarkasteltiin neljää helsinkiläistä koulua vuoden ajan.

Suuri osa suomalaisista opettajista on opettanut koko uransa yksin omassa luokassa. Kyseessä on siis merkittävä muutos työskentelytavoissa. Kuuskorven mukaan se on välttämätön, jotta Suomi pysyy kilpailukykyisenä. Työelämässä pärjätäkseen yhä useamman on oltava sosiaalinen monitaituri, joka kykenee projektiluontoiseen työhön ja sopeutuu työmarkkinoiden heilahteluihin.

Kuuskorpi muistuttaa, että koulut rakennetaan oppilaille ja opettajille, jotka eivät ole vielä syntyneetkään. Niiden pitää pystyä palvelemaan seuraavat 50 vuotta.

– Pidän lähtökohtana sitä, että rakennamme lasten edun mukaisia koulurakennuksia. Niistä on saatava kaikki mahdollinen hyvä irti. Koulut ja kasvatus ovat kaiken a ja o, jotta meillä on hyviä veronmaksajia tulevaisuudessakin.

Ei ole poissuljettua, että Suomeen nousisi vielä uusia, perinteisen mallin käytäväkouluja. Sitä ei ole laissa kielletty, eikä valtakunnallinen opetussuunnitelma pakota rakentamaan avoimia opetustiloja.

Jokainen opetuksen järjestäjä eli yksittäinen koulu tai kunta tekee valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta oman, paikallisen opetussuunnitelmansa, jota se noudattaa. Osa uudistaa opetustyötä nopeasti ja isoin harppauksin, osa pienin askelin.

Kuuskorpi näkee muutosvastarinnan myönteisenä, koska se herättää kyseenalaistamaan asioita. Vastakkainen näkemys pitää kuitenkin perustella ja avata.

– Mikä on sen motiivi? Miksi vastustat muutosta?

Perinteisen käytäväkoulun rakentaminen olisi Kuuskorven mielestä huonoa visiointia, strategiatyötä ja muutosjohtamista. Vaikka valtakunnallinen opetussuunnitelma ei sisällä ohjeita koulurakentamiseen, se sanelee opetuksen tavoitteet. Ne sitovat virkamiehiä.

– Opetussuunnitelman suuntaan on mentävä, tykättiin tai ei. Jos ei tykkää, se on ammatillisen kehittymisen paikka.

Teksti: Sanni HaikarainenKuvat: Jussi Vierimaa

Lähteinä on käytetty myös Marko Kuuskorven ja Julianna Nevarin kirjoittamaa opasta Koulusta oppimisympäristöksi – Työkaluja oppimisympäristöjen muutokseen (Opetushallitus, 2018) ja Venla Rossin artikkelia Oppi ja rahat (Long Play 85, 2020).