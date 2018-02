Sulkavan valtuusto äänesti vauvaperheille verovapautuksen — Osa demareista oli sitä mieltä, että päätös on vastoin perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia Sulkava toteuttaa ”vauvastipendinsä” palauttamalla perheille yhden vuoden kunnallisverot. ”Stipendi” on erisuuruinen eri perheille. Kunnanhallitus asettaa stipendin suuruudelle ylärajan. Jaana Hänninen Veli-Pekka Alusniemen mielestä vauvastipendille pitää asettaa ylärajan lisäksi myös alaraja. Pienituloisimmat eivät maksa ollenkaan kunnallisveroa, jota heille voisi palauttaa.

Sulkavan valtuusto äänesti torstaina sulkavalaisille vauvaperheille vapautuksen kunnallisverosta yhdeksi vuodeksi, joka on lapsen syntymävuosi.

Keskustaryhmän esityksestä valtuusto lisäsi päätökseen maininnan, että kunnanhallitus määrittelee avustukselle ylärajan. Lisäksi valtuusto velvoitti kunnanhallituksen varmistamaan päätöksen laillisuuden.

Kunnallisverovapautta kannatti 14 valtuutettua eli keskustan, kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ryhmät sekä yksi sosiaalidemokraatti.

Sitä vastusti neljä sosiaalidemokraattia.

Demarit vaativat ehdotusta hylättäväksi ja lapsiperheiden tukemisen vaihtoehtoja tutkittavaksi uudelta pohjalta niin, että otettaisiin huomioon lapsiperheiden yhdenvertaisuus.

Vauvaperheiden verovapausmallin valtuusto keksi seminaarissaan, kun mietittävänä oli Veli-Pekka Alusniemen (kd.) valtuustoaloite. Alusniemi oli esittänyt vauvaperheille tasasuuruista lapsilisää, jota olisi maksettu kymmenen vuoden ajan tuhat euroa vuodessa.

Alusniemi äänesti valtuustossa verovapautuksen puolesta. Hän kuitenkin mainitsi, että avustukselle olisi syytä määrätä myös alaraja.

Lasse Partanen (kesk.) arveli, että kunnanhallitus voi pohtia alarajan asettamista. Hän ei kuitenkaan lisännyt sitä esitykseensä, joten se ei tullut valtuuston päätökseksi.

Pienipalkkaisimmat eivät maksa kunnallisveroa, jota heille voisi vauvan syntymävuodelta palauttaa.

— Jos avustuksella olisi alaraja, perheet eivät menettäisi sitä esimerkiksi sen takia, että äiti on ollut kotona hoitamassa vanhempia lapsia, Alusniemi sanoi Itä-Savolle kokouksen jälkeen.

Hilkka Virtanen (sd.) kertoi selvittäneensä verovapauden laillisuutta Suomen kuntaliitosta. Hän kertoi saaneensa kuulla, että kunnilla ei ole päätösvaltaa vapauttaa verovelvollisia kunnallisveron maksamisesta paitsi yksittäisissä tapauksissa, jotka kunnanjohtaja ratkaisee hakemuksesta.

— Jos vauvaraha myönnetään stipendinä, sen pitää olla kaikille samansuuruinen, Virtanen sanoi.

— Verovapaus loukkaa yhdenvertaisuuslakia ja perustuslakia. Kristillisdemokraattien alkuperäinen esitys tasasuuruisesta ”lapsilisästä” oli parempi, Virtanen sanoi.

Virtanen pohdiskeli myös verovapauden etiikkaa.

— Eettisesti ajatellen lapsen syntymän ostaminen kuntaan tuntuu epäinhimilliseltä ja pahalta. Voiko ihmisen elämällä käydä kauppaa?

Vesa Ahonen (sd.) kannatti Virtasen esitystä, vaikka korostikin demareiden suhtautuvan lapsiperheiden tukemiseen lämpimästi.

— Kun taaperot kasvavat isommiksi, he puhelevat toisilleen ”Kuules Masa, minä sain kymppitonnin. Minkä arvoinen sinä olit syntyessäsi”, Ahonen sanaili.

Leila Virta (kok.) kertoi pöyristyneensä Virtasen ja Ahosen puheenvuoroista.

— Kerrankin tehdään jotain tosi hienoa ja upeaa. Tuli tyrmäyksenä, että on lähdetty sille linjalle, että kaivetaan kaikki mahdolliset uhkakuvat ja esteet ja hukataan hyvä asia.

Virta kuitenkin totesi, että päätöksen laillisuus pitää toimeenpanon yhteydessä tarkistaa, ja juuri sen jälkeen Lasse Partanen lisäsi laillisuuden varmistamisen esitykseensä.

Lasse Partanen tosin huomautti Virtaselle, että Suomen kuntaliitosta usein saa juuri sellaisia neuvoja kuin sieltä halutaan.

— Riippuu siitä, miten kysymys asetetaan.

—Tässä on kyse avustuksesta, ja kunnanhallituksen on käytettävä harkintaa, miten avustuksen suuruus asetetaan. Ajatuksena on ollut, että pidetään perusteena verotuksen suuruus, Partanen sanoi.

Ahosen ja Virtasen lisäksi verovapautusta vastustivat Sirpa Nokelainen (sd.) ja Ari Partanen (sd.).