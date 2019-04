Essote on halunnut nostaa kuntien maksuosuuksien tasoa ainakin 325,2 miljoonaan euroon tänä vuonna. Tähän jäsenkuntien kunnanjohtajat eivät suostu, vaan he esittävät nyt aivan toisenlaista talouskehikkoa.

Sote-kuntayhtymä Essoten omistajakuntien kunnanjohtajat ovat nyt päätyneet siihen, että jäsenkuntien maksuosuudet sote-yhtymälle voivat olla yhteensä 309,5 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Kunnanjohtajat edellyttävät Essotelta noin 20 miljoonan euron talouden sopeutusta tämän vuoden aikana.

— Viime vuoden ylitys on nyt korvattava, koska kuntien rahat eivät riitä. Essotea perustettaessa on sovittu tietystä rahoituspohjan kehityksestä. Taustalla vaikuttavat myös kuntien valtionosuuksien leikkaukset. Sote-kustannukset on saatava sopeutettua, kommentoi Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen.

Kunnanjohtajat ovat sote-yhtymän talousraameista hyvin eri linjoilla kuin Essoten johto.

Essoten hallituksen huhtikuun alussa linjaama lähtökohta oli, että kuntien maksuosuuksien tasoa nostetaan 325,2 miljoonaan euroon tänä vuonna. Summa koostui tilinpäätöksen 2018 tasosta, jota on korotettu 1,7 prosenttia.

Kuntaosuudet olivat viime vuonna kaikkiaan 319,2 miljoonaa euroa.

Essoten tuoreen neljännesvuosikatsauksen mukaan kuntaosuudet voivat nousta peräti 327,8 miljoonaan euroon tänä vuonna.

Timo Halonen: "Emme pysty menemään Essoten sisälle, mutta olemme rahassa kiinni"

Kunnanjohtajat eivät ole valmiita maksamaan Essoten johdon määrittelemiä kuntaosuuksia. Valmistelemallaan esityksellä he laittavat pisteen sote-yhtymän aikeille nostaa kuntien maksuosuuksia.

Kunnanjohtajien Essotelle ehdottama talouskehikko tuli ensimmäisenä julki Hirvensalmen kunnanhallituksen esityslistalla.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen toteaa, että sama esitys tulee kohta myös muiden kuntien hallitusten listoille.

— Emme pysty menemään Essoten sisälle, mutta olemme rahassa kiinni. Essoten tehtävä on nyt esittää meille toimet siitä, miten sopeuttavat talouttaan.

Hirvensalmen kunnanhallitus kokoontuu tulevana maanantaina.

Kunnanjohtajien talousehdotus käsitellään viimeistään 13.5. mennessä kaikkien jäsenkuntien hallituksissa. Seuraavana päivänä, tiistaina 14.5, kuntien hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä kunnanjohtajat, Essoten poliittinen johto ja viranhaltijat kokoontuvat keskustelemaan talousraameista.

Kunnanjohtajat vaativat Essotelta rajuja taloustoimia

Kunnanjohtajat arvioivat, että Essoten on realistista toteuttaa heidän edellyttämänsä sopeutus. Heidän mukaansa Essoten tulee sopeuttaa talous esitetyn talousarvion raamin mukaiseen kehitykseen.

Johtajat näkevät, että Essoten tuottavuus ei ole kehittynyt odotusten mukaisesti ja että se on heikentynyt vertailukuntiin nähden vuosina 2017—2018.

Kunnanjohtajien mukaan Essoten tavoite on olla ”sosiaali- ja terveydenhuollon 56:n suurimman kunnan nettotoimintamenojen vertailussa halvimman puolen joukossa”.

Essoten tulee esittää kunnille sellaiset toimet palveluverkosta, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta sekä tilaratkaisuista, että taloudelliset tavoitteet toteutuvat.

Kunnanjohtajat vaativat, että Essote esittää kunnille kannattavuuslaskelmat Mielentalon ja potilastietojärjestelmän investoinneista. Heidän mukaansa investointien vaikutusten on oltava jäsenkuntalaskutusta alentavia.

Johtajat esittävät, että Essoten kustannuslaskenta ja -tuotteistus on oltava sellaisella tasolla, että kunnille voidaan esittää tuotekohtainen, luotettava kustannuskehitys.

Kunnanjohtajat linjaavat, että Essoten tulee käydä jäsenkuntiensa kanssa nykyistä laajempaa keskustelua mahdollisen palveluyhteistyön suunnista ja valmisteluista muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

Lisäksi kunnanhallitukset aikovat ohjeistaa edustajiaan Essoten valtuustossa myötävaikuttamaan kuntien asettamien taloustavoitteiden toteutumiseen.