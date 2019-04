Mikkelin kaupungin verotulokertymä on juuttumassa kolmen vuoden takaiselle tasolle.

Viime vuoden tilinpäätöksen mukaan kaupungin verotulot alenivat runsaalla prosentilla, lähes kaksi miljoonaa euroa.

Suunta on ollut sama viimeiset vuodet. Käytännössä kaupungin verotulokertymä on nykyisin samalla tasolla kuin vuonna 2015.

Kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan talousnäkymät ovat olleet suotuisia, mutta kertymään ovat vaikuttaneet muut tekijät, ennen muuta väestömuutos sekä kilpailukykysopimus, jonka vähentävä vaikutus on kaupungin tuloissa nelisen miljoonaa euroa.

Halonen pitää selvänä, että kaupungin talouden vakautus edellyttää verotukseen puuttumista. Tämä linja on näkyvissä jo valmistelluissa tasapainotustoimissa.

Ratkaisematta on se, miten verotusta järjestellään, siis korotetaanko tuloveroprosenttia vai kiinteistöveroa vai molempia.

Luottamusjohto on linjannut, että lisää verotuloja on saatava lähes yhdeksän miljoonaa euroa. Veroratkaisut tehdään ensi syksynä talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.) arvioi, että olennaista verotulorakenteessa on väestön eläköityminen.

— Työelämästä eläkkeelle siirtyminen on selkeä tekijä verotulojen alenemisessa. Kaupungin on saatava lisää sekä tulomuuttoa että aktiivisen työelämän väkeä, sanoo Aholainen.

Nettilukion valtionosuudessa on kyse isoista rahoista

Verotulojen aleneminen on yksi tekijä kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen kehnoihin numeroihin.

Verotulojen laskun lisäksi myös valtionosuudet alenivat. Sote-yhtymä Essoten maksuosuus nousi 11 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Kaiken lisäksi valtiovalta on jäädyttänyt Otavan opiston nettilukiotoiminnan valtionosuutta 2,8 miljoonan euron edestä.

Mikkeli on otellut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa opiston nettilukion valtionosuuksista. Täysimääräistä valtionosuutta ei kaupunki saa, ja nyt kinataan vielä siitä, miten nettilukion opiskelijoiden valtionosuudet kirjataan.

Viime vuoden valtionosuuksia puidaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tämän vuoden osuudesta odotellaan päätöstä lähiaikoina.

Kolme tekijää, sotemenot, verotuloalitus ja opiston valtionosuus, tulivat eteen kerralla. — Timo Halonen

Kokonaisseuraus näistä on se, että kaupunki kirjaa viime vuoden tilinpäätöksen, joka on kaupungin historian huonoimpia.

Tilinpäätös on 13,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Edellisvuonna tulos oli vielä runsaat kolme miljoonaa euroa plussan puolella. Viime vuoden talouden tulos heikkeni yli 17 miljoonaa euroa.

Kaupunki ennakoi vielä viime vuoden puolella, että tilinpäätös muodostuu suotuisaksi. Viimeiset pari kuukautta muuttivat asetelmia.

”Syöksy on ollut poikkeuksellisen kovaa”

Halosen mukaan syöksy on ollut poikkeuksellisen kovaa.

— Kolme tekijää, sotemenot, verotuloalitus ja opiston valtionosuus, tulivat eteen kerralla, selittää Halonen.

Kaupungilla ei viime vuonna myöskään ollut tulopuolta tasapainottamassa satunnaisia tuloeriä kuten edellisvuonna.

Taseessa kaupungilla on ollut ylijäämää neljä miljoonaa, joten kertynyt alijäämä on nyt 8,5 miljoonaa euroa.

Tavoite on kattaa alijäämä suunnitelmakauden aikana. Kaupunki laskee, että talous kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2020 ja että vuonna 2021 alijäämät ovat poistuneet, edellyttäen, että sovitut tasapainotustoimet myös toteutuvat.



Tasapainotuksessa käytetään viime vuonna sovitun kaupunkirakenneryhmän esityksiä ja nyt maaliskuussa päätettyä palvelusuunnitelman toimia.

Aholaisen mukaan tasapainotus on ”kova urakka”. Kaupungin omilla tasapainotustoimilla tavoitellaan 15 miljoonan euron vakautusta, veroratkaisusta lähes yhdeksän miljoonaa euroa ja Essoten kuluista kuusi miljoonaa.

Velkaa yli 4 000 euroa asukasta kohden

Toimintatuottoja kaupungilla oli viime vuonna yhdeksän miljoonaa euroa vähemmän.

Henkilöstökulut eivät kasvaneet kuin runsaat puoli miljoonaa euroa, ja oman toiminnan kulut ovat kurissa, mutta ostopalvelut nousivat kuusi miljoonaa euroa.

Kokonaisuutena sopeutustarve on noin 30 miljoonaa euroa. Tätä tasoa tulisi myös vuosikatteen olla, mutta viime vuonna se jäi 3,6 miljoonaan euroon. Edellisvuonna vuosikate oli 26 miljoonaa euroa.



Kun vuosikate ei riitä poistoihin ja investointeihin, kaupunki velkaantuu lisää. Viime vuonna velkaa otettiin lisää lähes 20 miljoonaa euroa.

Velkaa on nyt viime vuoden tilinpäätöksen mukaan 216,6 miljoonaa euroa eli yli 4 000 euroa asukasta kohden. Luku on kaupungin historian suurin.

Jos kirjataan Essoten sotemenojen 11 miljoonan osuus siirtovelaksi, todellisuudessa lainamäärä on laskettava tämän verran suuremmaksi.

Suhteellisen velkaantuneisuuden rajaa on pidetty 50 prosentin tasolla. Kaupungin luku on nyt yli 73 prosenttia.