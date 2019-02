Mikkelissä toimivat hankkeet järjestävät kaiken kansan tapahtuman Torniriehan 12. maaliskuuta kello 14—19, jossa on mahdollisuus tarjota lapselle kokemus talven riemuista.

Torniriehaan kohdistetussa joukkorahoituksessa kerätään rahaa vähävaraisten perheiden laskettelupaketteihin. Yksi paketti maksaa 30 euroa. Sillä saa vuokravälineet kahdeksi tai kolmeksi tunniksi sekä hissilipun.

Tapahtumassa voi kokeilla myös soveltavan laskettelun välineitä ja tarjolla ilmaista hiihdonopetusta.

Tornimäen ympäristössä pääsee myös kokeilemaan lumikenkäilyä, retkeilyä ja muita talvisia aktiviteetteja.

Joukkorahoitukseen voi osallistua lahjoittamalla haluamansa summan. Osallistuminen joukkorahoitukseen onnistuu suorittamalla maksu Hope ry:n tilille 11. maaliskuuta mennessä.

Tavoitteena antaa kaikilla mahdollisuus kokeilla tarviharrastuksia

Kaikkien lahjoittajien kesken arvotaan lumikenkäretki enintään kymmenelle hengelle.

Hope ry:n tilinumero on FI19 5630 0020 3003 12, ja saaja on Hope — Yhdessä & Yhteisesti ry. Viitenumero on 2008 Mikkeli. Jos lahjoittaja haluaa osallistua arvontaan, lisätietoihin voi kirjoittaa Tornirieha 2019, nimen ja yhteystiedot.

Tapahtuman tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus kokeilla talviharrastuksia, kuten laskettelua.

— Haluamme olla tarjoamassa vähävaraisille perheille mahdollisuuden kokea myös näitä arvokkaampiakin harrastuksia, ja joukkorahoitus on yksi keino siihen, kertoo Meijän Mikkeli -hankkeen projektipäällikkö Hannu Korhonen.

Torniriehaan on tarjolla ilmainen linja-autokyyti Mikkelin torilta. Lähtö on kello 16 ja paluu kello 19.

Torniriehan mahdollistavat erilaiset Mikkelin seudulla toimivat hankkeet yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja Ski Tornimäen kanssa.

Tapahtuman järjestelyistä vastaa Mikkelin seudun omaishoitajien Selviytyjät -hanke ja mukana ovat Mikkelin Setlementin Nuotiopiiri -hanke, Esteryn Hyvä Pomppu -hanke, Mikkelin alueen harrasteliigat, tuomiokirkkoseurakunta, Etelä-Savon Liikunta, Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Mikkelin kaupungin kulttuuripalvelut.

Tornirieha Tornimäellä 12. maaliskuuta kello 14—19.