Kaksi uutta koronatapausta Essoten alueella – Essotessa rokotusvauhti on yksi nopeimmista koko Suomessa

Pandemiapäällikkö Hans Gärdström on huolestunut vähentyneistä koronatestausmääristä.

Essoten alueella on perjantaina tiedossa kaksi uutta positiivista koronanäytettä. Toinen tartunnoista on Pieksämäellä ja toinen Mikkelissä.

Mikkelin tartunta on todennäköisin ulkomailla saatu ja sen ilmennyttyä muutamia ihmisiä on määrätty karanteeniin.

Tällä hetkellä Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdströmiä huolestuttaa testeihin hakeutuvien vähäinen määrä. Vähentyneet testausmäärät luovat tilanteeseen ylimääräistä epävarmuutta.

Torstaina testissä kävi alle 200 ihmistä, siis vain noin puolet tai kolmannes joulua edeltävän ajan määrästä.

– Joulunaikaan moni on matkustellut, tai sukulaisia ja tuttavia on käynyt kylässä alueella. Testeihin on syytä hakeutua pientenkin oireiden vuoksi, Gärdström kehottaa tiedotteessa.

Tuoreimmat altistumispaikat Essoten listauksessa ovat maanantailta. Mainituissa paikoissa on kyseiseen aikaan ollut koronavirustartunnan saanut henkilö, joka on voinut altistaa eli siirtää tartunnan muille samaan aikaan paikalla oleville henkilöille.

Prosentti rokotettuja

Rokotukset etenevät vauhdilla Essoten alueella. Nyt rokotusvuorossa ovat koronatyötä tekevän henkilöstön ohella palvelutalojen henkilöstö ja asukkaat. Torstaina rokotteen oli saanut jo yli tuhat henkilöä.

– Lisää rokotteita tuli torstaina noin 2000 henkilölle. Annamme ne vajaan viikon aikana, Gärdström arvioi.

Essoten terveyspalvelujen johtajan Santeri Seppälän mukaan rokotustahti olisi nykyistäkin ripeämpi, jos rokotteita saataisiin nopeammin.

– Olemme antaneet ensimmäisen rokotteen jo noin prosentille väestöstämme, mikä on yksi nopeimmista rokotusvauhdeista koko maassa ja pärjää hyvin kansainvälisestikin.

Tilastoinnin ongelmien takia kaikki annetut rokotteet eivät näy vielä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokoterekisterissä. Ongelmat johtuvat teknisestä ongelmasta tietojärjestelmässä.