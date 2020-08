Konsertin nimikkolaulua, Kiitokseni, pidetään amerikkalaisen gospelin helmenä. Ulla Saraste on lähes aina kuulunut johonkin kuoroon.

Mikkeliläinen kirjanpitäjä Ulla Saraste on laulanut lapsesta lähtien. Hän on ollut mukana useammassa kuorossa ja lauluryhmä Asanten riveissä on kulunut jo 22 vuotta.