Mikkeliläinen jäteauton kuljettaja Marko Kiiliäinen nauttii työnsä vapaudesta — "Tässä ei kukaan hengitä niskaan"

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Marko Kiiliäinen on ajanut jäteautoa vuodesta 2013.

Miten päädyit nykyiseen työhösi, jäteauton kuljettaja Marko Kiiliäinen?

— Kuljetusalalla olen aloittanut vakituisesti jo vuonna 1992. Tätä ennen ajoin pääasiassa jakelupuolella, siellä tuli kuskattua ihan kaikkea laidasta laitaan. Myös maidonjakeluautoa olen ajanut. Näihin hommiin päädyin vuonna 2013.

Mikä työssäsi on parasta?

— Ehkä omanlainen vapaus. Tässä saa touhuta itsenäisesti, eikä kukaan hengitä niskaan. Auton ajamisessa mukavinta on maisemien vaihtuminen. En ehkä ole niin paikallaan pysyvää sorttia.

Entä ikävintä?

— Tällaiset runsaslumiset talvet. Autoa pyöritellään paljon tosi ahtaissa paikoissa, ja ahtaita katuja on paljon. Se on ehkä miinuspuolta.

Mikä työssäsi on muuttunut?

— Omana aikana ei ole muuttunut mahdottomasti mikään, mutta totta kai tämä on elävä ala ja tilanteet muuttuvat. Nyt on tullut muovinkeräys, joka on kasvattanut suosiota. Omassa työssä se näkyy niin, että muovia kerätään tiettynä päivänä viikossa. Se on uusi lenkki meille.

Millainen on tyypillinen työpäivä?

— Päivä alkaa aamulla kello kuudelta, ja kello 16:een mennessä pyritään hommat hoitamaan. Yleensä päivä loppuu kello 14:n ja 16:n välillä, mutta totta kai poikkeuksia tulee, jos on sairastapauksia tai auton rikkoontumisia. Kerään eri raaka-aineita: seka- ja biojätettä, pahvia, paperia, metallia ja lasia. Keräyspisteosoitteita on päivässä parhaillaan yli 200. Joukossa on taloyhtiöitä ja yksityisiä asiakkaita. Yksikään päivä ei ole samanlainen.

Onko ikinä tullut mitään omituista vastaan?

— On. Varsinkin yleisille keräyspisteille ihmiset kantavat uskomattomia tavaroita. Ehkä paras ja koomisin omalle kohdalle sattunut oli se, kun niin sanottuun pikakonttiin oli työnnetty soutuvene. Siinä on nähty vaivaa, että se on sinne saatu tungettua. Eikä sinne paljon muuta sitten mahtunutkaan.

Oletko kohdannut ennakkoluuloja työssäsi?

— Aika vähän, mutta ainahan joitain on. Kyllähän tämä niin sanottu roskakuskin työ on muuttunut vanhoista ajoista paljon. Joillain voi olla vähän vanhoja käsityksiä, kuten että tämä on likaista hommaa. Ei se nykypäivänä ole sellaista.