Utin Ilmakilta ensimmäistä kertaa itsenäisyyspäivän valtakunnallisessa paraatissa — ”Kyllähän tämä herättää maanpuolustushenkisiä korkeita tuntemuksia”

Utin Ilmakilta ry sai osakseen poikkeuksellisen kunnian tänä vuonna. Maanpuolustuskiltojen liitto pyysi järjestöä osallistumaan valtakunnalliseen itsenäisyyspäivän paraatiin Mikkeliin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ilmakilta osallistuu paraatiin.

Yhdistyksen varapuheejohtaja Eino Rantala kantaa killan lippua paraatin loppuosassa kulkevassa maanpuolustusjärjestöjen lippulinnassa. Killan puheenjohtajan Lassi Viisasen mukaan lippulinnaan pääsee kymmenisen maanpuolustusjärjestöä. Koko maassa järjestöjä on yli sata, hän sanoo.

— Kyllähän tämä kunnia herättää maanpuolustushenkisiä korkeita tuntemuksia.

Paraati alkaa itsenäisyyspäivänä kello 9.40 seppeleenlaskulla. Ohimarssi Maaherrankadulla Mikkelissä alkaa kello 13. Ohimarssia voi seurata suorana televisiosta TV1:ltä kello 13 alkaen.

Ilmakilta kerää varoja näyttelyvitriiniin

Utin Ilmakillan teemana on tänä vuonna ollut Utin ilmailuperinteiden satavuotisjuhla. Utissa avattiin toukokuussa pysyvä historianäyttely, joka on auki tilauksesta.

Killalla on parhaillaan käynnissä varojenkeräys, jotta Mi-8-kuljetushelikopterille saataisiin näyttelyvitriini Uttiin. Tavoitteena on kerätä 450 000 euroa. Kasassa on vasta 30 000 euroa. Rakennushankkeen kokonaiskustannukset voivat nousta 600 000 euroaan, Viisanen kertoo.

— Keräys on ollut vuoden käynnissä ja jatkuu vielä toisen vuoden. Helikopteri tulee Kouvolan asuntomessuille näytteille ensi kesänä.