Kangasniemen kunta lomauttaa työntekijöitään syksyllä – "Säästötalkoot tuskin jäävät tähän"

Kangasniemen kunta aloittaa syksyllä henkilökuntansa lomautukset.

Kunnanhallitus päätti maanantaina kokouksessaan, että lomautukset toteutetaan syksyllä niiden kunnan työntekijöiden osalta, jotka eivät ole vapaaehtoisesti sitoutuneet palkattomiin vapaisiin.

Lomautukset ovat osa kunnan joulukuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Kunta tavoittelee palvelutoiminnassaan 1,5 miljoonan euron säästöjä.

Palkattomasta vapaasta ei innostuttu

Kunnan hallintopäällikkö ja henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehet neuvottelivat huhtikuun alussa, voitaisiinko säästöjä hakea lomautusten sijaan lomarahojen leikkauksilla.

Palkattomiin viiden päivän vapaisiin sitoutui kuitenkin niin vähän työntekijöitä, että kunnanhallituksen edellyttämää 75 000 euron säästötavoitetta henkilöstömenoista ei olisi saatu yksin niillä toteutumaan.

– Heille, jotka ovat sitoutuneet palkattomiin vapaisiin, on luvattu, että he välttävät lomautuksen. Meillä on kuitenkin joukko henkilöstöä, joka ei siihen sitoumukseen lähtenyt. Ajatuksena on, että se viikon palkka tarvitaan, jotta saamme 75 000 euroa kasaan, kertoo kunnan tiedottaja Sari Linturi-Sahlman.

Metsäkiinteistöjä huutokauppaan

Osana säästötavoitetta kunnanhallitus päätti maanantaina myös laittaa kunnan metsäkiinteistöjä ja maa-aineistoja myyntiin. Kaupat on tarkoitus käydä Huutokaupat.com-verkkopalvelussa.

Linturi-Sahlman toteaa, että meneillään oleva koronavirusepidemia ja sen tuoma poikkeustila voivat aiheuttaa säästötarpeita vielä nykyisten toteuduttuakin.

– Kokouksessa käytiin keskustelua, että säästötalkoot tuskin jäävät missään kunnassa tähän. Varmasti joudutaan vielä moneen kertaan miettimään, millä tämä koko lysti rahoitetaan.