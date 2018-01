Uniikki sahaympäristö Saimaan rannalla pokkasi valtakunnallisen matkailupalkinnon — Puumalan Sahanlahden yrittäjä: ”Viesti siitä, että aidot kokemukset, kuten saunavasta, kiinnostavat kansainvälisestikin” Sahanlahti Resort voitti Visit Finlandin Järvi-Suomen alueen kärkituotekilpailun. Kuivalaiset luotsaavat perheyritystä neljättä vuotta ja keksivät jatkuvasti uutta toimintaa. Mari Koukkula Jääsauna oli viime talven uutuus Sahanlahdessa. Kai ja Sirpa Ruhanen nautiskelivat löylyistä Puumalassa helmikuussa.

Puumalalainen Sahanlahti Resort on menestynyt valtakunnallisessa matkailukilpailussa.

Jaana ja Janne Kuivalaisen perheyritys valittiin Visit Finlandin kärkituotekilpailun yhdeksi voittajaksi Järvi-Suomen alueelta.



Kilpailun kautta nostetaan esiin Suomen kiinnostavampia matkailutuotteita sekä yrityksiä, joita kansainvälisillä markkinoilla kaivataan juuri nyt.



Voittajat luottavat suomalaisiin matkailuvaltteihin eli luontoon, saunakulttuuriin ja puhtaaseen ruokaan.

Sahanlahden voittoperusteet ovat uniikki sahaympäristö Saimaan rannalla, aktiviteetteja ja savusauna.



Yrittäjä Jaana Kuivalainen on palkinnosta erittäin iloinen ja pitää voittoa huomionosoituksena kovalle työlle.



— Palvelut on saatu kuntoon. Palkinto kertoo siitä, että aidot kokemukset, kuten saunavasta, kiinnostavat, Kuivalainen sanoo.

Pieni perheyritys pärjää

Visit Finland on valtakunnallinen matkailualan asiantuntija, joka tekee paljon työtä ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisessä.



Puumalassa toimivana yrittäjänä Kuivalainen kokee palkinnon viestinä siitä, että koko Saimaan aluetta viedään yhä vahvemmin kansainvälisille markkinoille.



— Tuntuu tietysti hyvältä, että myös pienen perheyrityksen tuotteet kelpaavat kansainvälisestikin ja niitä halutaan markkinoida ulkomaalaisille turisteille, Kuivalainen sanoo.

Kärkituotekilpailussa oli voittajia yhteensä 15.

Voittajiksi valikoitui yrityksiä kaikkialta Suomen neljältä matkailun suuralueelta Lapista, Järvi-Suomesta, pääkaupunkiseudulta ja rannikkoalueilta.



Järvi-Suomeen palkintoja jaettiin eniten, peräti seitsemälle yritykselle.



Palkinnoksi yrityksille tulee Authentic experience -status markkinointiin ja laajaa näkyvyyttä Visit Finlandin kautta.

Sahan verstas ja jääsauna



Kuivalaisilla tulee Sahanlahdessa pian täyteen neljä vuotta yrittäjinä, sillä perheyritys Sahanlahti Resort Oy on perustettu 2014.



Matkailupalveluita tarjotaan Puumalassa Saimaan rannalla. Kokonaisuuteen kuuluu kolme ravintolaa, monenlaista majoitusta ja caravan-alue, aktiviteetteja, vierasvenesatama, museo sekä viime kesänä valmistunut tapahtumatalo.



Uusi, toimintaa entisestään täydentävä tapahtumatalo on nimikilpailun jälkeen saanut nimekseen Sahan verstas ja suuntaa kohti toista kesäänsä entistä laajemmalla tarjonnalla.



Viime kesältä tutun kesäteatterin lisäksi luvassa on muun muassa konsertteja, luentoja ja näytöksiä. Ohjelmisto julkaistaan kokonaisuudessaan helmi-maaliskuun aikana.

Vesa Vuorela Jaana ja Janne Kuivalainen aloittivat yrittäjinä Puumalan Sahanlahdessa keväällä 2014.

Viime talvena Sahanlahden vieraita ihastutti Saimaan jäästä rakennettu sauna, joka kohoaa rantaan tänäkin vuonna.

Viimeksi sauna rakennettiin 40-senttisestä jäästä.



— Nyt jää on ehkä 10 senttiä paksua, joten odotella pitää vielä, Jaana Kuivalainen naurahtaa.



Kuivalainen paljastaa, että ensimmäiset löylyt on myyty helmikuun puoliväliin.

— Toivotaan, että sauna on silloin pystyssä.