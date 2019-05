Houkutteleeko 18, 75 vai 150 kilometrin pyörälenkki? Velo-Saimaan kevätpyöräilyssä on mahdollisuus kruunata itsensä Puulan kunkuksi

Pyöräilyseura Velo-Saimaa järjestää kolmatta kertaa kevätpyöräilytapahtuman Mikkelissä lauantaina 18. toukokuuta.

Tänä vuonna valittavana on kolme reittivaihtoehtoa. Perheystävällinen reitti on 18 kilometrin pituinen, jonka voi halutessaan ajaa myös 27 kilometrin pituisena Korpikosken kautta.

75 kilometrin lenkki suuntautuu Väisälänsaareen. Tämän kevään uutuutena on 150 kilometrin Puulan kunkku -elämysreitti, jossa kierretään Puula.

— Reittivalikoiman laajentamisella ja tapahtuman ajankohdan siirtämisellä pari viikkoa aiempaa myöhemmäksi pyrimme aktivoimaan mukaan lisää sekä tavan hyötypyöräilijöitä että aktiivipyöräilijöitä. Reitit on opastettu ja jokaisella reitillä on huolto, joten kynnys lähteä mukaan on todella matala, kertoo Velo Saimaa ry:n puheenjohtaja Teemu Saramäki tiedotteessa.

Kevätpyöräilyn lähtöpaikka on viihdeuimala Rantakeitaan piha-alue Rantakylässä.

Tapahtumaan voi ilmoittautua ennakkoon osoitteessa www.velosaimaa.fi tai paikan päällä tapahtumapäivänä kello 9 alkaen.

Puulan lenkille lähtijät aloittavat kello 10 ja muut kello 11.

Toukokuussa myös maastopyöräillään

Velo Saimaan kevääseen kuuluu lisäksi uusille pyöräilijöille suunnattuja tutustumislenkkejä, joista maastopyöräilijöiden tutustumislenkki ajetaan torstaina 16. toukokuuta kello 18 alkaen osoitteesta Raviradantie 1. Maastopyöräilyn lajitekniikkaan tulee opastamaan moninkertainen pyöräilyn SM-mitalisti Olli Miettinen.

Mikkelin maastopyöräcup puolestaan käynnistyy Rantakylästä keskiviikkona 29. toukokuuta kello 18.