Katso kartasta, miten Mikkelin torin myyntipaikat ja kulkuväylät sijoittuvat — Eepin Grillille ei löydy tällä hetkellä sopivaa paikkaa: "Älyttömän harmillinen asetelma" Kun Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) tarkastelee torikarttaa, hän ei keksi selvää tilaa, johon Eepin Grilli vaunuineen ja telttakatoksineen mahtuisi. Jaakko Avikainen Eepin Grillin telttakatoksella on lupa olla pystyssä helmikuun loppuun asti.

Mikkelin torilla on yli 100 merkittyä myyntipaikkaa, joiden väleihin on suunniteltu kulkureitit. Niitä pitkin ihmisten on tarkoitus kulkea kesäaikaan, kun torilla on markkinaelämää.

Länsi-Savo on nyt laatinut havainnollistavan grafiikan torisäännön mukaisesta torikartasta.

Eepin Grillin telttakatos on karttaan merkityllä kulkuväylällä — ei yrittäjän myyntiruudussa. Kaupunki kertoo tarjonneensa Eepin Grillille nykyisen myyntiruudun vaihtoehdoksi myyntipaikkoja 14 ja 15. Kaupungin mukaan ne eivät kuitenkaan kelvanneet yrittäjä Esa-Matti Pietilälle.

— Kyllä nuo paikat olisivat minulle sopineet, jos grilli ja teltta mahtuisivat niihin järkevästi. Suoraan kartalla näkyviin ruutuihin niitä ei saa, koska teltta täytyy olla suoraan grillin edessä — ei vinottain. Jos ne laittaisi peräkanaa noihin paikoille, mentäisiin pelastustien puolelle, Pietilä perustelee.

Juha Rika

— Viime kesänä yritin vuokrata paikkaa 12 itselleni, jotta olisin saanut siihen kolme pöytäsarjaa lisää. Ruutu oli vapaana, mutta tämä ei onnistunut, koska se on myyntipaikka. Jos siinä olisi pelkkiä pöytiä, myyntiä ei tapahtuisi.

Eepin Grilli on maksanut myyntiruudustaan kaupungille talvella noin 93 euroa ja kesällä noin 186 euroa kuukaudessa (arvonlisävero 0 prosenttia). Lisäksi yrittäjä maksaa yömyyntiluvasta 146,77 euroa kuussa.

Yömyyntilupa tarkoittaa sitä, että torikauppias sitoutuu jatkamaan myyntiä illalla vähintään kello 18 saakka. Silloin myyntikojua ei tarvitse siirtää yöksi pois torilta.

"Kaupunki omistaa maan ja määrää paikat — eivät kauppiaat"

Tällä hetkellä myyntipaikoilla 14 ja 15 ei ole vakikauppiaita, mutta kesäksi niihin on tulossa kuukausikauppiaita.

— Monikaan kauppias ei näe kannattavaksi grillin taakse sijoittumista. Siksi yritimme tarjota paikkoja Eepin Grillille, kertoo toimistosihteeri Merja Pönniö Mikkelin kaupungin torikaupanvalvonnasta.

— Kaupunki omistaa maan ja määrää paikat — eivät kauppiaat. Torikartta ei tietenkään ole kiveen hakattu. Kun torisääntö tehdään, karttaan voi tehdä pieniä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta: "Koko karttaa ei voida nyt piirtää uusiksi, mutta myyntiruutuja voidaan hienosäätää"

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli ja hyväksyi viimeisimmän torikartan tammikuussa. Puheenjohtaja Veli Liikanen (vihr.) kertoi perjantaina, ettei hän ollut tuolloin Eepin Grillin katoskysymyksestä tietoinen.

— Kysymystä ei voinut ratkoa, koska en siitä tiennyt, Liikanen kommentoi.

— Älyttömän harmillinen asetelma.

Kun Liikanen tarkastelee torikarttaa, hän ei keksi selvää tilaa, johon Eepin Grilli vaunuineen ja telttakatoksineen mahtuisi.

— Eepin Grillillä on varaus vain yhdessä ruudussa. Sopivia vapaita myyntipaikkoja ei ole tällä hetkellä. Ruutuja voisi yhdistää, mutta myyntipaikat ovat jo varattuja. Kaupunki ei voi siirrellä jo varauksensa tehneitä torikauppiaita.

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tulevana maanantaina. Liikanen ei pääse paikalle kokoukseen.

— Eepin Grillin asia ei muutenkaan enää ehdi sen kokouksen käsittelyyn. Koko karttaa ei voida nyt piirtää uusiksi, mutta myyntiruutuja voidaan hienosäätää, jos siitä on tässä asiassa apua.

Liikanen lupailee, että lautakunta saattaisi jatkossa ottaa huomioon Eepin Grillin uudenlaisen myyntiruututarpeen.

Kesällä kahvilayrittäjät maksavat 1584 euroa kuussa

Mikkelin kaupunki perii torin myyntiruuduista hyvin erilaisia hintoja riippuen vuodenajasta, ruudun koosta ja sijainnista.

Kesä—elokuun kuukausihinnat ovat korkeampia kuin talvikauden kuukausina. Keskipaikat ovat edullisempia kuin reunoilla olevat myyntipaikat, joista voi myydä tuotteitaan useampaan suuntaan.

Vuosikauppiaat eivät maksa paikoistaan arvonlisäveroa, kuukausikauppiaat maksavat. Seuraavat hinnat tässä jutussa on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Kahvilat ovat torin kalleimmilla paikoilla. Kesällä kahvilayrittäjät maksavat 1584 euroa kuukaudessa. Jos kahvila on auki toukokuussa ja syyskuussa, sen maksama kuukausihinta on 306 euroa. Loka- ja huhtikuussa kahvilayrittäjä maksaa kaupungille myyntiruudustaan 131 euroa.

Paistopaikat, jotka ovat kooltaan 4 x 8 metriä, ovat hinnaltaan 92,74 euroa talvella ja 185,48 euroa kesällä.

Muiden myyntipaikkojen hinnat vaihtelevat välillä 11,69—185,48 euroa. Halvin myyntipaikka on maalaisten paikka, joka on kooltaan metri kertaa metri.