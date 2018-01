Etelä-Savon maakuntajohtaja valittiin median vahtikoiraksi: "Facebook ei ole media eikä kaikkeen voi luottaa, mitä somessa lukee" Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen on valittu yleisön edustajaksi toimittajien itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvostoon. Hän lukee uutisia enemmän verkosta kuin paperilehdestä. Mari Koukkula Pentti Mäkinen haki jo toista kertaa Julkisen sanan neuvostoon yleisön edustajaksi. Toisella kerralla tärppäsi.

Etelä-Savon maakuntajohtaja Pentti Mäkinen lukee aamun lehdet heti herättyään.

— Luen Länsi-Savon, Itä-Savon ja Helsingin Sanomat tabletilta jo ennen kuin nousen sängystä, hän kertoo.

Seuraavaksi vuorossa on television aamu-tv-ohjelmien katsominen aamukahvin kanssa. Töiden ohella Mäkinen selailee lähialueiden maakuntalehtiä ja lukee niistä uutisia. Lisäksi hän seuraa satunnaisesti eri medioiden verkkosivuja.

— Työpaikan kahvihuoneeseen tulevat kaikki maakunnan alueen paikallislehdet. Niistä saa uutisten lisäksi myös kuvan siitä, millainen tunnelma kunnassa on. Ne ovat niin lähellä lukijaa.

Mäkinen on aina ollut aktiivinen sanomalehtien lukija. Siksi hän haki toimittajien itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvostoon (JSN) yleisön edustajaksi: kiinnostuksesta media-alaan.

Pitkä kokemus eettisistä asioista on hyödyksi

JSN on toimittajien ja julkaisijoiden vapaaehtoisuuteen perustuva itsesääntelyelin, joka esimerkiksi käsittelee tiedostusvälineiden toiminnasta tehtyjä kanteluita. JSN:ssä on 13 jäsentä ja puheenjohtaja.

Viisi jäsenistä on niin sanottuja yleisön edustajia — heidän tehtävänsä on edustaa lukijoiden näkemyksiä. Jäsenyys kestää kolme vuotta ja Mäkisen tehtävä alkoi vuoden alusta. Ensimmäinen kokous on tammikuun lopussa.

Neuvostoon hakiessaan Mäkinen painotti erityisesti ymmärrystään itsesääntelyelimen toiminnasta sekä sote-asioiden tuntemusta. Mäkinen on toiminut 30 vuotta erilaisissa itsesääntelyelimissä, esimerkiksi liiketapalautakunnan sihteerinä.

Median pitää nostaa esille oikeat asiat ja antaa niille oikea painotus. Vaikeistakin asioista pitää uskaltaa uutisoida.

— Eettiset kysymykset ovat aina olleet minulle tärkeitä. Lain ohella pitää olla muutakin toimintaa, joka ohjaa ihmistä, juristin koulutuksen saanut Mäkinen sanoo.

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävän JSN:n tärkeimmäksi tehtäväksi Mäkinen sanoo median luotettavuuden varmistamisen. Se on erityisen tärkeää aikana, jolloin kuka tahansa voi kirjoittaa sosiaaliseen mediaan mitä tahansa tai julkaista mielipiteitään uutisina verkon vihasivustoilla.

— Median pitää nostaa esille oikeat asiat ja antaa niille oikea painotus. Vaikeistakin asioista pitää uskaltaa uutisoida.

Facebook ei ole media

Media-ala elää muutoksen aikaa. Mainosmyynti on laskenut, kuten myös lehtien levikit. Medioiden täytyy kehittää uusia ansaintalogiikoita perinteisen mainos- ja lehtimyynnin oheen.

Mäkinen uskoo perinteisen median tulevaisuuteen. Sosiaalinen media, esimerkiksi Facebook, ei hänen mielestään ole media. Kukaan ei ole somessa varmistamassa, että asiat oikeasti ovat niin kuin jossain päivityksessä sanotaan.

Suomalaisten toimittajien ammattitaitoa Mäkinen kehuu.

— Olen ollut noin 35 vuotta toimittajien kanssa tekemisissä ja hyvin on aina mennyt.

Mäkinen ei enää ajattele sitä, lukeeko hän uutisensa paperilta vai verkosta.

— Elämästä on tullut liikkuvaa, ja läheskään aina en ole siellä, missä paperilehti on.

Mäkisellä on asunto Mikkelissä, jonka lisäksi hänellä on vaimonsa Helena Tuurin kanssa koti Helsingissä. Tuuri työskentelee tällä hetkellä Tshekissä suurlähettiläänä, joten Mäkinen matkustaa melko paljon ulkomailla.

— Haluan seurata kotimaan asioita myös siellä. Tein niin jo silloin, kun asuimme aikanaan kuusi vuotta Brysselissä. Sinne minulle tuli Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Kauppalehti ja Kangasalan Sanomat.

Viimeiseksi mainittu on kulkenut Mäkisen mukana koko hänen elämänsä. Aamulehdestä ja Kangasalan Sanomista hän opetteli aikanaan lukemaan uutisia.