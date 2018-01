Mikkelissä on lähes 600 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten — Työttömyys laskee muuallakin, huiminta vauhtia pitää Mäntyharju Koko Etelä-Savossa työttömiä oli joulukuun lopussa vähemmän kuin kuuteen vuoteen. Suurin osa työttömyyden vähenemisestä on edelleen kohdistunut miesvaltaisille aloille, kuten rakentamiseen.

Työttömyys on laskenut Mikkelin seudun kaikissa kunnissa vuoden takaisesta, kertovat ely-keskus ja Etelä-Savon te-toimisto.

Mikkelissä työttömiä oli joulukuussa 2017 lähes 600 vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Työttömyysprosentti on nyt 11,7.

Suhteellisesti työttömyys aleni seudulla ja samalla koko maakunnassa eniten Mäntyharjussa, peräsi 36 prosenttia. Työttömiä on kunnassa 154 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömyysprosentti 10,7.

Työttömyys on laskenut myös Mikkelin seudun muissa kunnissa. Korkein työttömyysaste on Hirvensalmen 13,1. Matalin työttömyysaste on Juvan 10,4.

Koko Etelä-Savossa työttömiä oli joulukuun lopussa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana kuuteen vuoteen. Työttömiä oli joulukuun lopussa yhteensä 8 151. Se on 1 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien naisten määrä on ensi kertaa pariin vuoteen vähentynyt edellisvuodesta suhteellisesti hieman miehiä enemmän. Suurin osa työttömyyden vähenemisestä on kuitenkin kohdistunut miesvaltaisille aloille eli muun muassa rakentamiseen, metalli- ja puunjalostusteollisuuteen sekä kuljetusalalle.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta 23 prosenttia ja nuorten työttömien 20 prosenttia.