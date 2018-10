Nyt etsitään Etelä-Savon parhaita: Ehdota, kuka tai mikä on osoittanut yhteistyökykyä ja innovatiivisuutta maakunnassa

Etelä-Savon parhaat -palkintoja on jaettu vuodesta 2011 alkaen. Palkinto on tunnustus toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla kohottanut Etelä-Savon yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa.