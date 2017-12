Tapaninpäivästä on tulossa vakiintunut alennusmyyntien aloituspäivä — Jotkut Mikkelin liikkeet aloittivat alen pari päivää ennen joulua Mikkelin kauppakeskuksista Akseli oli tapaninpäivänä kiinni. Stellan myymälöissä aloiteltiin alea. Jaakko Avikainen Miia Tukiainen pistäytyi aikansa kuluksi Mikkelin keskustaliikkeiden alennusmyynneissä. Hänellä ei ollut mitään erityistä hankintaa mielessä.

Mikkeliläinen Miia Tukiainen, 24, oli aikonut lähteä tapaninpäiväksi Kuopioon. Kun reissu peruuntui, hän lähti aikansa kuluksi katsastamaan alennusmyynnit. Stellan Cubuksessa hän katseli vaatteita itselleen.

— Tämä on ihan vaan tsekkauskierros. Ei ollut mitään muuta erityistä tekemistä.

Tukiainen kertoi yllättyneensä siitä, kuinka moni liike kauppakeskuksessa oli kiinni.

Jaakko Avikainen Lukiolainen Amra Alisic oli aleostoksilla perheen kanssa. Jos jotain mukavaa sattuu löytymään, hän saattaa käyttää niihin joululahjarahojaan.

Mikkeliläinen Amra Alisic, 16, oli perheensä kanssa Sokoksen tavaratalon kosmetiikkaosastolla.

— Ajattelin käydä vähän kaikkialla. Lähinnä katselen.

Alisic kertoi, että mahdollisiin alennusmyyntiostoksiin hän käyttää joululahjarahoja.

— Joskus olen käynyt etukäteen katsomassa jotain vaatetta ja olen ostanut sen sitten alennusmyynnistä.

Jaakko Avikainen Kimmo Korkka hyödyntää joulualea ja vaihtaa perheen 19 vuotta vanhan kuvaputkitelevision uudempaan tekniikkaan.

Mikkelin Gigantin tv-osastolla Kimmo Korkka on ostamassa uutta televisiota. Hän on käynyt jo aikaisemmin vastaanotinkauppoja hieromassa. Vaihtoehdot ovat pelkistyneet kahteen mahdolliseen, ja nyt ale tiputti kalliimmasta vaihtoehdosta satasen.

— Vaimon kanssa on sovittu, että tonnin saa korkeintaan maksaa. Nyt tuo maksaa sopivasti 999 euroa, Korkka kertoo.

Ale kiinnostaa naisia

Kaupan liiton tuoreen selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista kuluttajista seuraa edelleen innokkaasti joulusesongin alennusmyyntejä.

Naisista lähes kolmannes aloittaa alennusmyyntien seuraamisen joulun välipäivinä. Tätäkin aikaisemmin alennusmyyntejä alkaa seurata 17 prosenttia naisista.

Selvityksen mukaan miehistä lähes puolet ei seuraa alennusmyyntejä ollenkaan tai ei osaa sanoa, milloin niitä seuraa.

Alennuksia on tehty jo osittain etukäteen. - Tiina Mehtonen

Kosmetiikka alen vetonaula

Mikkelin Sokos aloitti varsinaisen alennusmyyntinsä tapaninpäivänä, mutta tavallaan Sokos on liukunut aleen asteittain.

— Alennuksia on tehty jo osittain etukäteen kertoo Mikkelin ja Savonlinnan tavaratalojohtaja Tiina Mehtonen.

Viime vuosina Sokoksessa erityisesti kosmetiikan alennusmyynti on vetänyt erittäin hyvin.

— Nytkin meillä oli henkilökuntaa tapaninpäivän aamuna purkamassa ja asettelemassa esille kosmetiikan alekuormaa, Mehtonen kertoo.

Syksyn muotituotteet ovat alessa Mehtosen mukaan edelleen merkittävässä asemassa.

— Näin saamme tilaa kevätkauden tuotteille.

Mehtonen odottaa alennusmyyntien käyvän hyvin. Tästä nousukauden vauhdittama syyskauden kaupankäynti on antanut enteitä.

— Meillä on oikein positiivinen henki. Myynti on syksyllä kehittynyt kivasti.

Kekäle aloitti ennen joulua

Vaatekauppa Kekäle kauppakeskus Akselissa aloitti joulualennusmyyntinsä jo jouluviikkoa edeltäneenä torstaina.

— Näin olemme tehneet jo useampana joulunaikana, kertoo myymäläpäällikkö Sari Vainikainen.

Kaupallisen kilpailun lisäksi perusteena alen varhentamiselle ovat käytännölliset syyt.

— Jos aloittaisimme vasta joulun jälkeen, henkilökunnan pitäisi tehdä järjestelytyöt joulunpyhien aikaan.

Kekäle pitää ovensa suljettuna joulunpyhien ajan samoin kuin koko kauppakeskus Akseli. Kekäleessä ei kaupankäyntiä joulupyhinä ole harkittu.

— Olemme kiinni kolme päivää. Työntekijämmekin ovat ansainneet tilaisuuden levätä ja rentoutua rauhassa, Vainikainen sanoo.

Joulun alennusmyyntien suosiota on Vainikaisen mielestä korostanut myös se, että nykyään annetaan lahjaksi rahaa.

Leuto sää näkyy alessa

Kaupan liitto ennakoi, että syksyn leutojen säiden vuoksi talvivaatteita ja talviurheiluvälineitä löytyy joulun alelaareista tavallista enemmän.

Selvityksen mukaan nuoret aloittavat aleshoppailun jo silloin, kun vanhempi ikäpolvi keskittyy vielä joulunviettoon. Yhdeksän prosenttia alle 25-vuotiaista aloittaa alennusmyyntien seuraamisen jo jouluaattona tai -päivänä.

Suomalaiset kaupat käyvät jatkuvasti kovenevaa kilpailua kansainvälisen verkkokaupan kanssa. Useimmat suomalaisista tekevät alennusmyyntiostoksensa edelleen kotimaisesta kivijalkakaupasta. Ulkomaiset verkkokaupat houkuttelevat muita useammin miehiä sekä alle 35-vuotiaita kuluttajia.

Myös lapsiperheet hyödyntävät alennusmyyntejä muuta väestöä ahkerammin. Alle 35-vuotiaat ostavat aletuotteita sekä verkko- että kivijalkakaupoista selvästi vanhempia kuluttajia enemmän.

Vain noin kolmannes alle 35-vuotiaista ei ostanut viime vuonna joulualennusmyynnistä mitään. Puolet kaikista kuluttajista ilmoitti, että he eivät ostaneet viime vuoden alennusmyynneistä mitään.

Kello 17.10. korjattu jutun alussa kauppakeskus Akselin nimi oikeaan muotoon.