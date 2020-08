Länsi-Savon verkossa 4.8. ja printtilehdessä 4.8. julkaistussa malminetsintään liittyvässä jutussa oli virhe. Finnaust Mining ei ole kaivosjätti tai kaivosyhtiö, toisin kuin jutussa mainittiin. Kyseessä on suomalainen malminetsintäyhtiö, jonka emoyhtiö on Lontoon ja Frankfurtin pörsseissä listattu Bluejay Mining Plc. Jutussa mainittu Finnaust Mining Plc on emoyhtiön vanha nimi. Emoyhtiöllä ei ole yhtään kaivosta.