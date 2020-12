Juha Pasonen Hirvensalmelta sai kolmanneksi eniten ääniä Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen vaalissa – Katso muut valitut ja äänimäärät tästä

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuustovaalissa eniten ääniä sai sulkavalainen hallituksen varapuheenjohtaja Kaisa Ralli. Hän sai 191 ääntä.

Toiseksi eniten kannatusta keräsi hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen Savonlinnasta. Hänen äänisaaliinsa oli metsänhoitoyhdistyksen tiedotteen mukaan 158.

Kolmanneksi eniten ääniä eli 154 keräsi hallituksen jäsen Juha Pasonen Hirvensalmelta.

Vaaleissa ääniä antoi 3567 jäsentä ja äänestysprosentti oli 40.

Sähköinen äänestys oli tarjolla ensimmäistä kertaa, mutta postiäänestys oli selvästi suositumpi tapa äänestää. Vain 22 prosenttia äänistä annettiin sähköisesti.

Ehdokkaina oli 74 jäsentä. Valtuustoon valittiin 41 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua. Valituista 17 on uusia.

Naismetsänomistajia uudessa valtuustossa on kahdeksan. Nuorin valtuutetuista on 32-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Uudessa valtuustossa on edustus kaikista toimialueen kunnista.

Valtuusto käyttää yli 9 000 jäsenen päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uusi valtuusto kokoontuu 14. tammikuuta järjestäytymiskokoukseen, jossa valitaan seitsemän jäsentä hallitukseen. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta.

Valitut äänimäärineen:

Kaisa Ralli, Sulkava 191

Juha-Pekka Hannikainen, Savonlinna 158

Juha Pasonen, Hirvensalmi 154

Kari Turunen, Enonkoski 132

Esa Martikainen, Juva 129

Olavi Kietäväinen, Puumala 125

Esko Vahvaselkä, Mikkeli 122

Noora Ruuth, Mikkeli 113

Jari Käyhkö, Savonlinna 105

Timo Piispa, Juva 105

Voitto Heikkilä, Pertunmaa 99

Jukka Suomalainen, Savonlinna 96

Pekka Liimatainen, Juva 88

Antti Rantalainen, Mikkeli 88

Kauko Piironen, Savonlinna 86

Jussi Laitinen, Joutsa 84

Olli Pitkänen, Rantasalmi 81

Kari Kekkonen, Mikkeli 79

Eero Mällönen, Joutsa 74

Hetta Torpo, Hirvensalmi 73

Milla Haukka, Pertunmaa 70

Merja Kuuramaa, Enonkoski 68

Paavo Nummela, Joutsa 68

Teppo Virtanen, Savonlinna 61

Aki Pietikäinen, Puumala 57

Jouni Kosonen, Savonlinna 56

Mikko Jantunen, Savonlinna 55

Tuomas Purhonen, Enonkoski 50

Kalevi Kurki, Sulkava 44

Emmi Mattila, Pertunmaa 44

Pentti Seuri, Juva 40

Olli Pekka Nykänen, Rantasalmi 40

Ahti Lehtinen, Pertunmaa 38

Pentti Kuitunen, Joutsa 37

Jukka Pöyry, Mikkeli 37

Ville Rouhiainen, Mikkeli 36

Kirsi Kilpeläinen, Rantasalmi 33

Tapio Nenonen, Savonlinna 32

Anna Mikkonen, Juva 32

Janne Tarvainen, Kuopio 31

Janne Sairanen, Savonlinna 27