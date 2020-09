Miksi Mikkelissä puretaan rajoituksia, vaikka valtakunnalliset koronakartat huutavat Essoten alueella punaista? Essoten Santeri Seppälä ja Hans Gärdström vastaavat

Koronatilanne on Essoten alueella hallinnassa eikä uusia tartuntoja ole löytynyt kolmeen päivään. Mikkelin keskussairaalassa ei myöskään ole tällä hetkellä koronaviruksen takia hoidossa yhtään potilasta.

Kun katsoo valtakunnallisia ilmaantuvuuskarttoja, Essoten tilanne näyttää kuitenkin erittäin huonolta, ja kartat huutavat punaista. Koko Suomen mittakaavassa suurempi ilmaantuvuus kuin Essoten alueella on vain Keski-Suomessa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Viime viikkoina moni sairaanhoitopiiri on myös ilmoittanut tautitilanteen olevan alueellaan kiihtymisvaiheessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kiihtymisvaiheessa ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Tämä raja ylittyy myös Essoten alueella.

Mikä tilanne Essoten alueella siis oikeasti on? Länsi-Savo kysyi Essotelta juuri nyt mikkeliläisten mielen päällä olevia korona-asioita. Kysymyksiin ovat vastanneet Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä ja pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

Essoten alue näkyy koronakartoissa punaisella. Tarkoittaako se, että tilanne on täällä erityisen huono?

Tartuntojen määrä on suuri. Sikäli tilanne on huono ja se näkyy koronakartoissa punaisella.

Tartuntaketjut ovat kuitenkin hyvin tiedossa ja altistuneet karanteenissa. Kaikki viimeaikaiset tartunnat on pystytty jäljittämään ja tartuntoja on löytynyt testauksessa lähes pelkästään karanteenissa olijoiden joukosta. Sikäli tilanne on hyvä.

Miksi tilanne näyttää valtakunnallisesti siltä, että tilanne olisi huono?

Koronakartta näyttää vain tartunnan saaneiden määrän. Se ei näytä toimenpiteitä, joilla tilanne on otettu haltuun.

Tilanne oli aikaisemmin Essoten alueella huonompi, mutta tehdyt toimenpiteet ovat selvästi auttaneet epidemian paikallisessa tukahduttamisessa. Sen sijaan kansallisesti tilanne on huonontumassa.

Mikkelissä purettiin maanantaina koronarajoituksia ja esimerkiksi oppilaat palasivat lähiopetukseen. Miksi näin tehtiin, vaikka kartta on punainen?

Uusia tartuntoja ei testauksesta huolimatta ole löytynyt havaittujen tartuntaketjujen ulkopuolelta, ja tilanne on hallinnassa.

Onko Essoten alue koronaviruksen kiihtymisvaiheessa? Onko alueelle odotettavissa uusia rajoituksia tai suosituksia?

Emme ole kiihtymisvaiheessa, koska olemme saaneet rajoitustoimenpiteillä, testauksella ja jäljityksellä tartuntaketjut hallintaan. Kuten on nähty, tilanteet voivat nopeasti muuttua ja yksikin tartunnan saanut voi muuttaa alueellista tilannetta voimakkaasti, jos tauti pääsee tarttumaan laajoissa joukkotilanteissa. Nyt jos koskaan on erityisen tärkeää toimia vastuullisesti kanssaihmisiä kohtaan. Meidän täytyy edelleen pitää turvavälejä, huolehtia käsihygieniasta ja välttää liikkumista sairaana sekä noudattaa ajantasaisia viranomaisohjeita, jotta vältymme uusilta rajoitustoimilta ja voisimme elää mahdollisimman turvallisesti uutta normaalia.

Mikä määrittää sen, että alue on kiihtymisvaiheessa?

Alueen epidemiologinen mallinnus, jossa otetaan huomioon tartunnan saaneiden määrä ja levinneisyys, mutta myös se, kuinka hyvin tilanne on hallinnassa ja jäljitys onnistuu.

Mikkelissä on ollut kaksi isoa tartuntarypästä. Kuinka paljon sairastuneita on ryvästymien ulkopuolella?

Yksittäisiä tartuntoja, joiden tartuntaketjut ovat myös selvillä ja altistuneet karanteenissa.

Syyskuun alussa kerrottiin joukkoaltistumisesta Mikkelin keskustassa. Onko korona tarttunut kehenkään Mikkelissä ravintoloissa tai kaupoissa?

Emme kuvaa yksilönsuojan takia, mistä tartunnat ovat tarkalleen saatu. Kuitenkaan laajasti tartuntoja ei ruokaravintoloista tai kaupoista ole tullut.