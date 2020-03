Savonlinjalta hiljeni myös tilausliikenne, kaukoliikenne lakkaa lauantaina

Linja-autoyhtiö Savolinja vahvisti keskiviikkona tiedot, että se aikoo lakkauttaa kaikki kaukoliikenteen vuorot toistaiseksi.

Koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi julkaistut suositukset ovat supistaneet matkustajamääriä vuoroilla 80–90 prosenttia.

Vuorojen likennöinti lakkaa lauantaista alkaen.

Lippunsa jo ostaneisiin asiakkaisiin yhtiö ottaa yhteyttä ja hoitaa rahojen palautukset kahden viikon sisällä.

Yhtiö pahoittelee päätöksestä aiheutuvaa haittaa liikkumiselle.

Savonlinja on iso toimija myös tilausajoissa, ja koronaepidemia on vaikuttanut myös tilausajo- ja matkapakettivarauksiin. Ne on lähes kaikki peruttu toukokuun loppuun asti.

Myynti- ja markkinointipäällikkö Hanna Airas toteaa yhtiön tiedotteessa, että kesän ja alkusyksyn matkojen tilannetta ei voi vielä tietää, koska poikkeustilanteen vallitsemisen kestosta ei ole käsitystä.