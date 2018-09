Toivakka: Ruotsin vaalitulos ei näy puolustusyhteistyössä

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen, Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.) arvioi, että Ruotsin vaalien jälkeinen hallituskoalitio ei vaikuta Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön.

— Suomen ja Ruotsin tiivis puolustusyhteistyö on vakiintunutta ja kaikki puolueet kannattavat sitä.

— Yhteistyö tiivistyy ja on hyvää jatkossakin, on Ruotsin hallitus sitten minkä värinen tahansa.