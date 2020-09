THL:n johtaja Mika Salminen kehuu Mikkelin toimia koronatilanteen hoidossa: ”Mikkelissä on toimittu erittäin tehokkaasti”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kehuu Mikkelin ja Essoten toimia syyskuun koronatilanteen hoidossa.

Salminen sanoi tiistaina THL:n tiedotustilaisuudessa, että koronatilanteen hillitsemisessä alueellinen paikallinen toiminta on avainasemassa ja päätökset pitää tehdä nopeasti. Hän nosti esille Mikkelin toiminnan.

– Mikkelissä on toimittu erittäin tehokkaasti ja saatu tartunnat kuriin. Meillä on useampia muitakin esimerkkejä nopeasta paikallisesta toimista, joilla on pystytty jarruttamaan epidemiaa ja pysäyttämään ketjuja, Salminen sanoi.

Mikkelissä on ollut syyskuun aikana useita koronavirukseen liittyviä tartuntaketjuja. Niiden myötä ihmisiä on määrätty paljon karanteeniin, oppilaita ja opiskelijoita on siirretty etäopetukseen, liikuntapaikkoja on suljettu, yli 50 ihmisen tapahtumien järjestäminen kiellettiin noin viikon ajaksi ja ravintoloita kehotettiin sulkemaan ovensa puoleen yöhön mennessä.

Tällä hetkellä Mikkelissä ei ole voimassa muita rajoitustoimia kuin maskisuositus julkisessa liikenteessä ja tilanteissa, joissa turvaväliä ei voi pitää. Essoten mukaan alueella ei ole tällä hetkellä tarvetta tiukempiin suosituksiin, koska tartunnat on saatu hyvin jäljitettyä.