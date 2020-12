Etelä-Savon Yrittäjät saivat tunnustuksen koulujen kanssa tekemästään yrittäjyyskasvatustyöstä

Etelä-Savon Yrittäjät on saanut vuoden Yes Agentti -tunnustuksen. Tunnustuksen on myöntänyt Yes Etelä-Savo yhdessä valtakunnallisen Yes-verkoston kanssa.

Palkitsemisen perusteena on pitkään jatkunut ja monipuolinen yrittäjyyskasvatustyö yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa peruskoulusta korkea-asteelle. Yhdistyksen toimijoilla on perustelujen mukaan hyvin kannustava suhtautuminen oppilaiden ja opiskelijoiden ideoihin. Etelä-Savon Yrittäjät on myös uusille ideoille avoin ja vastaanottavainen yhteistyökumppani.

Yes Agentti -tunnustuksen voi saada henkilö, tiimi tai organisaatio, joka on edistänyt yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä toimintakulttuuria.

– Tahdomme Yes-verkostossa nostaa esille sitä tärkeää työtä, jota Suomessa tehdään yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi. Uskomme, että yrittäjämäistä osaamista voi kartuttaa jatkuvasti ja kaikkialla, ja tavoitteellisessa yrittäjyyskasvatustyössä kaikki yhteiskunnan sektorit ovat mukana. Siksi tahdommekin huomioida yksittäisten opettajien lisäksi myös tiimit ja organisaatiot, sanoo Yes ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen tiedotteessa.

Yhteensä Yes Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustuksen sai tänä vuonna kaksitoista toimijaa eri puolella Suomea.

Yes-verkoston tavoitteena on, että jokaisella oppijalla on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta.