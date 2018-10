Suomessa vietetään parhaillaan eläinten viikkoa. Sen kunniaksi kysyimme mikkeliläisiltä, voivatko eläimet Suomessa hyvin ja tarvitaanko koiranomistajan ajokorttia, joka olisi tae lemmikin hyvästä hoidosta sekä koiran luonteen ja käytöksen tuntemisesta.

Mikkeliläinen Ida Nurmi omistaa Eppu-nimisen welshincorgin.

— Eläinten hyvinvointi riippuu, puhutaanko lemmikkieläimistä vai tuotantoeläimistä. Uskon, että ainakin lemmikkejä hoidetaan Suomessa hyvin.

— Koiranomistajan ajokortti olisi hyvä. Monesti syy koiran käytökseen löytyy talutushihnan toisesta päästä. Kaikki omistajat eivät tunne lemmikkiään. Peruskoulutus kaikille koiran hankkijoille olisi paikallaan niin, että omistaja tuntee rodun piirteet ja osaa aktivoida koiraansa oikeaa suuntaan, Ida Nurmi sanoo.

Mari Huttunen Mikkelistä oli ulkoiluttamassa omaa 1,5-vuotiasta koiraansa koirapuistossa.

Ida Nurmen mielestä koiranomistajan ajokortti olisi hyvä.

— Eläimiä kohdellaan laidasta laitaan sekä hyvin että huonosti. Se koskee kaikkia eläimiä ja yleensäkin eläimiä tulisi kohdella hyvin.

— Henkilökohtaisesti en tarvitsisi koiranomistajan ajokorttia. Ei koiran omistaminen ole mitään rakettitiedettä. Koiran käytökseen voi vaikuttaa monta tekijää. Omistajan osaamattomuus heijastuu koiran käytökseen. Omistaja ei välttämättä tunne koiraansa riittävän hyvin. Silloin ajokortti voisi olla paikallaan, Mari Huttunen pohdiskelee.

Mikkeliläinen Anni Laine ei omista nyt lemmikkiä, mutta vanhemmilla on kissa. Hänen mielestään lemmikkejä kohdellaan hyvin.

— Koira-asioita tunnen huonosti, mutta joskus lenkkeillessä olen huomannut, että koiranomistajat ratkovat lemmikkiensä konflikteja. Joko koirat rähisevät toisilleen tai omistajalla on vaikeuksia pitää koiraansa hallinnassa. Koira pitäisi olla hallinnassa muutenkin kuin hihnasta kiskomalla.

— Äitini kimppuun on kerran koira käynyt ilman vahinkoja. Koiranomistajan ajokortti olisi hyvä. Samalla voitaisiin opettaa, milloin koira lasketaan toisen koiran luo, ettei vahinkoja synny, Anni Laine sanoo.

Teuvo Laamanen Mikkelistä omistaa 9-vuotiaan koiran.

Anni Laine ei omista nyt lemmikkiä, mutta hänen vanhemmillaan on kissa.

— Pääsääntöisesti eläimiä kohdellaan hyvin. Varmaankin 99 prosenttia koiranomistajista pitää lemmikistään hyvää huolta. Monelle koira on perheenjäsen ja kukapa perheenjäsentään kohtelisi huonosti.

— Minulla on ollut koira 20 vuotta. Se on perheenjäsen, muttei ihminen. Siitä huolimatta se ymmärtää paljon. Kun hankin ensimmäisen koiran, luin koirakirjat ja -oppaat tietääkseni, millainen lemmikin luonne on, Teuvo Laamanen kertoo.