Osuuskauppa Suur-Savo vaihtaa Otto-käteisautomaattinsa Nosto-automaateiksi maaliskuun alussa.

Tällä hetkellä osuuskaupan kaupoissa on kymmenen Otto-automaattia, joista kaikki vaihdetaan Nosto-automaateiksi. Vaihtaminen aloitetaan torstaina 7. maaliskuuta.

Viimeisten automaattien vaihtaminen on määrä aloittaa 11. maaliskuuta Savonlinnassa, kertoo osuuskauppa Suur-Savon talousjohtaja Ari Miettinen.

Automaatit saadaan Miettisen mukaan vaihdettua melko nopeasti, eli pitkiä taukoja käteisen saamiseen ei tule.

Käteisautomaatit lisääntyvät

Käteisautomaatteja ei olla vähentämässä, vaan päinvastoin. Otto-automaattien vaihdoksen lisäksi ensi kesän lopulla Nosto-automaatteja on tulossa lisää asiakkaiden toivomiin kohteisiin, sanoo Miettinen.

— Tulossa on arviolta neljästä viiteen uutta Nosto-automaattia.

Uusien automaattien tarkkoja paikkoja ei vielä tiedetä. Uudet paikat lyödään lukkoon kevään aikana. Miettisen mukaan automaatit tulevat markettien yhteyteen, eli paikkoihin, missä asiakkaat tavoitetaan.

— Meillä on näkemys siitä, missä automaatteja pitää olla. On paikkoja, mihin automaatteja on toivottu, ja siihen huutoon on pyritty vastaamaan, sanoo Miettinen.

Tällä hetkellä Otto-automaatteja on Mikkelissä Pitkäjärven ABC:llä, Stellan kauppakeskuksessa, Graanin Prismassa sekä Peitsarin ja Rantakylän S-markettien yhteydessä.

Lisäksi automaatteja löytyy Pertunmaan Kuortin ja Juvan ABC-huoltoasemilta, Puumalan Salesta sekä Savonlinnan Sokokselta ja Prismasta.

Pieksämäellä on ollut Nosto-automaatti jo viime marraskuusta lähtien. Otto-automaatti oli ennen S-marketin yhteydessä. Uuden Prisman avautuessa käteisautomaatin paikkaa vaihdettiin, ja Prismassa käteistä saa Nostosta.