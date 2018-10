Kauhukierroksen tapahtumapaikka on Mikkelin maalaiskunnan vanha kunnantalo Otavankatu 7:ssa, Kirkonmäen hautausmaan vieressä. Kauhukierroksen teema on mielisairaala.

Mikkelissä järjestetään marraskuun alussa vietettävän halloweenin aikaan Exitus-niminen tapahtuma eli ”livekauhuelämys”. Tapahtuman takana ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat, jotka ovat suunnitelleet tapahtumaa opintoihin liittyvällä kurssilla.

Tapahtuman tarkoitus on saada aikaan aikuisille kunnon sydämentykytyksiä, kertoo Meri-Tuulia Manninen, yksi kolmesta tapahtuman järjestäjistä.

Tapahtumaa järjestetään perjantaista sunnuntaihin 2.—4. marraskuuta kello 18 alkaen. Perjantaina ja lauantaina esitykset jatkuvat aina puoleen yöhön asti. Tapahtuma on kielletty alle 18-vuotiailta.

Manninen on itse ollut vastaavanlaisessa kauhuelämyksessä Helsingissä ja nautti siitä. Siksi hän haluaa opiskelukavereidensa kanssa tehdä saman Mikkelissä.

— Lapsille ja nuorille on paljon kauhuun liittyviä tapahtumia, mutta aikuisille ei niinkään. Siksi haluamme kokeilla tätä Mikkelissä, Manninen sanoo.

Teemana mielisairaala

Kauhukierroksen tapahtumapaikka on Mikkelin maalaiskunnan vanha kunnantalo Otavankatu 7:ssa, Kirkonmäen hautausmaan vieressä.

Vesa Vuorela Exitus-tapahtuma on vanhassa Mikkelin maalaiskunnan kunnantalossa.

Tapahtuman järjestäjät etsivät parhaillaan maskeeraajia, lavastajia ja muutamia näyttelijöitä auttamaan kauhuelämyksen valmistelemisessa. Heitä on etsitty esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

— Meillä on jo nyt hyvä ydinporukka ja motivoituneita näyttelijöitä, Manninen kertoo.

Kauhukierroksen teema on mielisairaala. Taustatarinana on, että sisään kauhukierrokselle tulevat ihmiset ovat sairaita ja ainut lääke löytyy sisältä talosta. Lääkettä etsiessään he kohtaavat kauhutalon henkilökuntaa. Uusia ihmisiä otetaan yksin tai pareittain sisään vartin välein.

Kierroksen jännittävyydestä kertoo se, että tapahtuman tavoitteena on, että viisi prosenttia kierrokselle osallistuvista keskeyttää sen eikä pysty kulkemaan sitä loppuun.

— Tämä ei ole mikään kummitusjuna. Tavoitteena on luoda erilainen kauhukokemus ja oikeasti antaa asiakkaiden rahoille vastinetta, Manninen sanoo.

Lipunmyynti tapahtumaan alkaa ensi viikolla. Lippuja myydään ainakin Xamkin tiloissa. Lisäksi niitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta merit.manninen@gmail.com.

— Yritämme myös saada jonkinlaisen palvelun käyttöön, jonka kautta lippuja voisi ostaa netistä, Manninen kertoo.

Halloween-tapahtuma aiheutti viimeksi kohun

Mikkelissä on järjestetty aikaisemminkin halloweenin kunniaksi kauhutapahtuma. Vuonna 2016 Mikkelissä kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen koordinoima tapahtuma sai aikaan palauteryöpyn, sillä yksi kauhutapahtumaan liittynyt osio olisi ollut hautausmaakierros.

Lapsille ja nuorille on paljon kauhuun liittyviä tapahtumia, mutta aikuisille ei niinkään. Siksi haluamme kokeilla tätä Mikkelissä. — Meri-Tuulia Manninen

Jotkut vaativat jopa koko tapahtuman peruuttamista. Lopulta tapahtuma järjestettiin ilman hautausmaakierrosta.

Manninen ei itse asunut Mikkelissä kohun aikaan, mutta kertoo kuulleensa siitä. Nyt järjestettävä tapahtuma on kuitenkin siitä erilainen, ettei kauhuun voi törmätä vahingossa.

— Kaikki tapahtuu sisällä, joten vain kierrokselle ilmoittautuneet törmäävät kauhuun, Manninen sanoo.