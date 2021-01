Mielipide: Energiayhtiöiden myyntipäätös on jätettävä tulevalle valtuustolle

Mikkelissä valmistellaan energiaselvitystä. Se esitellään kaupunginhallitukselle 11.1.

Sdp:n, keskustan ja kokoomuksen edustajat valmistelevat Mikkelin historian suurinta ja tärkeintä mahdollista energiaosuuksien kauppaa.

Toivoin, että valmistelu olisi tehty kaikkien puolueiden myötävaikutuksella. Tulevalla valtuustokaudella kuitenkin kaikki puolueet joutuvat osallistumaan talouden tasapainottamiseen.

Useita kertoja on vaihdettu neuvottelijoita, viimeksi vedoten jääviyteen. Jääviys on hyvä peruste, mutta jäävi tuntuu olevan myös neuvotteluissa oleva kokoomuksen edustaja, koska hän on Bio-Sairilan hallituksessa, jossa Etelä-Savon energia on osakas.

Keskustan neuvottelija on toiminut vuosia Esen hallituksen puheenjohtajana. Sekään ei tunnu jäävittömältä.

Nyt on kyse omistajan ja asukkaiden eduista, ei Esen sisäisistä eduista.

Asetamme tulevaisuudessakin tavoitteeksi vakaan, kilpailukykyisen sähkön hinnan ja Esen pääoman arvon säilyttämisen Mikkelin kaupungin hallussa.

Myynnistä päättää kaupunginvaltuusto, hallituksen esityksen pohjalta.

Salainen valmistelu pienellä joukolla ei lupaa hyvää. Pelkään pahinta vaihtoehtoa, jossa 49 prosenttia osakkeista myytäisiin holding-yhtiölle, jonka sijoittajat vaativat myös, että puolet Mikkelin kaupungin omistamista Suur-Savon Sähkön osakkeista luovutetaan holding-yhtiölle.

Sijoittajat haluavat hyvän tuoton sijoitukselleen. Se tietää korotuksia Esen siirtomaksuihin ja nurkanvaltausta Suur-Savon Sähköstä.

Mikkeli saisi kaupasta noin100 miljoonaa, joka häviää alijäämän kattamiseen ja syömävelkaan.

Mikkeli menettäisi merkittävän osan Esen osinkotuotoista. Lisäksi on suuri vaara menettää Suur-Savon Sähkön yhteisöverot ja noin 200 työpaikkaa, jos yhtiö päättää muuttaa Mikkelistä.

Vaara realisoituu, kun Mikkeli ei enää olisi suurin kuntaosakas. Menetykset olisivat vuositasolla miljoonia.

En kannata Esen myyntiä holding-yhtiölle. Vaihtoehtoja tulisi arvioida ja kartoittaa muunkin kiinteän omaisuuden tai Mikkelin kaupungin omistamien osakkeiden ja konserniyhtiöiden omistusten myyntiä.

Olisi myös harkittava vakavasti luopumista tappiota tuottavien kiinteistöjen ja yhteisyritysten toiminnoista.

Lisäksi Mikkelin kaupungin talous on saatava ylijäämäiseksi, joka pienentää alijäämää ja myytävän omaisuuden määrää.

Myyntipäätöstä ja omaisuuden arvon kehitystä on tarkasteltava aluetalouden kannalta. Se on tehtävä asiantuntemuksella eikä tunteella. Lisäksi asialle on saatava kaikkien valtuustoryhmien arviointi.

Lopullinen päätös on jätettävä uudelle Mikkelin kaupunginvaltuustolle.

Raimo Heinänen

kaupunginvaltuutettu, konserni- ja elinvoimajaoksen jäsen (ps.)

Mikkeli