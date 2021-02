Pertunmaalla ja Hirvensalmella on rokotettu jo yli kuusi prosenttia kuntalaisista – Koronarokotetietoa kaipaavalle löytyy nyt kuntakohtaisia rokotustietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on laajentanut koronarokotusten seurantasivustoaan niin, että saatavilla on myös kuntakohtaista tietoa.

Essoten alueella on annettu yhteensä 4732 ensimmäisen vaiheen rokotetta ja 1098 toisen vaiheen rokotetta tiistaihin mennessä.

Etelä-Savossa esimerkiksi Pertunmaalla on annettu 112 ja Hirvensalmella 129 rokotetta. Ne tarkoittavat jo yli kuutta prosenttia kunnan väestöstä. Toisen annoksen rokotetta on Pertunmaalla saanut 8 ja Hirvensalmella 12 ihmistä.

Mäntyharjussa rokotteita on annettu 295 annosta (toinen annos 44), Puumalassa 95 (4), Juvalla 336 (29) ja Kangasniemellä 256 (41). Mikkelissä ensimmäisen annoksen rokotetta on saanut 2601 ja toisen annoksen 854 ihmistä, Pieksämäellä 772 on saanut ensimmäisen annoksen ja toisen 102 ihmistä. Mikkelissä ja Pieksämäelläkin on rokotettu jo lähes viisi prosenttia ihmisistä, ja luvut ovat kärkipäätä kaupunkien joukossa.

Tiedot kerrotaan taulukoiden ja karttojen avulla. Esimerkiksi kuntakohtaiset tiedot löytyvät liu'uttamalla hiiren osoitinta Suomen kartan kuvan päällä. Yli 50 000 asukkaan kuntien tiedot päivittyvät vuorokausittain, sitä pienempien kuntien viikoittain. Luvuissa ovat mukana ne henkilöt, joiden asuinpaikka löytyy Suomen väestötietojärjestelmästä.

Kaikkiaan rokotettuja on Suomessa noin 140 000 ja parikymmentä tuhatta heistä on saanut toisen rokoteannoksensa.

Euroopan Unionin alueella on tällä hetkellä kolme myyntiluvallista koronavirusrokotetta. Viimeisimpänä niistä lupa myönnettiin 29. tammikuuta Astra Zeneca-rokotteelle.