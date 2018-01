Uusi mikkeliläinen heittää idean: Tori tarvitsee kellon ja sen rinnalle muutakin "Ensin ideat aina haukutaan", tietää Mauri Muttonen. Vesa Vuorela Näille paikkeille sen voisi tehdä, sanoo Mauri Muttonen.

Mikkeli tarvitsee torikellon, päättelee Mauri Muttonen. Äskettäin kaupunkiin muuttaneena hän ihmettelee puutetta.

Tuomiokirkon tapulin kello ei näy Hallitustorilla joka paikkaan ainakaan puiden ollessa lehdessä, ja vaikka oikea aika löytyy kännykästä, Muttosen mielestä kyse on kaupunkikuvan kannalta merkityksellisestä asiasta.

Hän tekisi enemmän kuin kellon.

— Torikellon ei tarvitse olla vain ajannäyttäjä, vaan siihen voisi yhdistää nykyaikaisen veistoksen sekä rinnalle rakentaa tapaamispaikan. Tästä huomion herättäjästä kaupunki tunnettaisiin entistä paremmin, kuvailee Muttonen harmitellen heikkoa piirustustaitoaan.

Idean hän tarjoaa vapaasti jalostettavaksi ja toivoo vaikkapa opiskelijoita jatkokehittäjäksi.

Ilmettä voisi parantaa

Puhemieheksi Muttonen on halukas, vaikka hän tietää, että muutoksiin aina liittyy niin sanotusti erilaisia näkemyksiä. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistys on jo saanut viestin.

— Torin kehittäminen on tärkeää. Vaikka näitä kuusia ja valoja nyt on, niin ilme on vähän aneeminen.

— Kaikki ideat pitää ensin haukkua ja kiitellä, jotta ne etenevät.

— Paikastakin voidaan mielipiteitä vaihtaa. Itse tekisin sen tähän kävelykadun reunalle Stellan pääoven läheisyyteen.

Värikkäästi peltiplootuista hitsaten

Muttosella on kellosta, veistoksesta ja kohtaamispaikasta oma visionsa ja tarinakehys. Sen henki on toisenlainen kuin Mannerheimin patsaan monumentaalisuudessa ja perinteisessä torikuvassa.

— Kokonaisuus viestisi uutta aikaa.

— Veistoksessa esiintyisivät tulevaisuutta ilmentävät koulutetut nuori nainen ja nuori mies, nimeltään Miksei ja Mikke. Veistos sijoitettaisiin jalustalle ja sen ympärille voisi rakentaa kansalaisille istuskelupaikat.

— Se somistettaisiin kesällä kukkaistutuksin, ja se eläisi ajassa ja muuttuisi tapahtumien mukaan sekä olisi esimerkiksi lakitusten kohteena. Veistosta kuvattaisiin, ja viestit leviäisivät ympäri maailman.

Veistoksen Muttonen tekisi peltiplootuista hitsaamalla, hieman kubistisessa hengessä ja palat kirkkailla väreillä maalaten.

Kello olisi Miken päässä tarpeeksi korkealla, noin kolmessa metrissä.

— Tarpeen mukaan Mikseissä voisi olla digitaalinen näyttö.

Torilla liikkujien täsmällisyydestä ei julkisin toimin ole huolehdittu vuosiin. Länsi-Savon juttuarkiston perusteella entisen Yhdyspankin talon katolla Porrassalmenkadulla ollut näyttö hyytyi vuonna 2006. Se valaisi ohikulkijoita ajan lisäksi menovihjeillä.