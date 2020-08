Xamk aloittaa lukuvuotensa osittain etäopetuksessa – Uudet opiskelijat aloittavat kampuksilla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk aloittaa syyslukukautensa osittain etäopetuksessa, selviää Xamkin tiedotteesta.

Ammattikorkeakoulun uudet opiskelijat aloittavat opintonsa lähiopetuksessa, mutta jatkavat opiskelijat suorittavat suuren osan opinnoistaan etänä.

– Aloittaville opiskelijoille on tärkeää tutustua toisiinsa ja Xamkiin, jotta he pääsevät hyvin alkuun opinnoissaan. Siksi he saapuvat kampuksille ja ryhmäytyminen toteutetaan luokka- tai ryhmäkohtaisesti, kertoo tiedotteessa rehtori Heikki Saastamoinen.

Kaikkien linjojen jatkavien opiskelijoiden teoriaopinnot toteutetaan lokakuun 26. päivään saakka etäopetuksena. Simulaatio-, laboratorio- ja työpajaopinnot toteutetaan kuitenkin lähiopetuksena kampuksilla.

Tiedotteessa painotetaan, että Xamk ottaa koulutuksen toteuttamisessa huomioon koronatilanteen edellyttämät varotoimet. Opiskelijoita ohjataan pesemään ja desinfioimaan kätensä, pitämään turvavälit sekä käyttämään kasvomaskeja.

Xamkissa aloittaa tänä syksynä yhteensä 1940 uutta opiskelijaa. Heistä Mikkelin kampuksella aloittaa 665, mikä on Xamkin kampuksista eniten. Savonlinnassa aloittajia on 310. Xamkilla on kampukset lisäksi Kotkassa ja Kouvolassa.